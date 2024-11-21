Στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του στο εξωτερικό επενδύει ο Όμιλος Goody's-Everest. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εγκαινιάσει συνολικά 9 νέα σημεία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την παρουσία των σημάτων του σε συνολικά 12 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ και Βόρεια Μακεδονία).

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του με την Ολλανδική Tamoil, ο Όμιλος άνοιξε πρόσφατα το τρίτο σημείο Flocafe Espresso Room σε ισάριθμους σταθμούς καυσίμων και ενέργειας στην Ολλανδία, στις περιοχές Zetten, Zandvoort και Alkmaar. Πρόκειται για τα πρώτα βήματα υλοποίησης ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης του σήματος εντός των πρατηρίων της εταιρίας. Επιπλέον, πέραν της Ολλανδίας, τα Flocafe Espresso Room συνέχισαν να επεκτείνονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής με 2 νέα καταστήματα στο Κατάρ και πλέον αριθμούν 112 καταστήματα σε συνολικά 9 χώρες.

Αντίστοιχα τα Goody's Burger House συνέχισαν την επέκτασή τους με 2 νέα σημεία στην Κύπρο, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 αναμένεται να λειτουργήσουν άλλα 2 νέα σημεία στη Σαουδική Αραβία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων σε 141, τα οποία λειτουργούν σε συνολικά 5 χώρες.

Ο Ανδρέας Τσουκάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Goody's-Everest, δήλωσε σχετικά:

«Το 2024 αποτέλεσε μια σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη των αλυσίδων μας στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την υψηλή αξία των σημάτων μας, αλλά και την εμπιστοσύνη των στρατηγικών συνεργατών μας, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν σε αυτά. Ειδικά για τον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, η στρατηγική μας για το 2025 εστιάζει στην περαιτέρω επέκταση της παρουσίας μας με περισσότερα καταστήματα σε υφιστάμενες χώρες. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε ένα φιλόδοξο, αλλά και παράλληλα στοχευμένο πλάνο ανάπτυξης για τα σήματά μας, εντός και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία επέκτασης σε μεγάλες πόλεις και δίκτυα ταξιδιωτικών υπηρεσιών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

