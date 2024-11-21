Στο 2,4% ανέρχεται το ποσοστό της νέας αύξησης που θα δοθεί στις συντάξεις το 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Talk Radio».

«Αυτή είναι η αύξηση, την οποία θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια οι αυξήσεις αγγίζουν σχεδόν το 14%» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπουργός Εργασίας σημείωσε τα εξής: «Από τις αρχές του χρόνου, μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Μειώνονται τα χρήματα που δίνονται για κάθε εργαζόμενο προς το κράτος, άρα μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος. Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, το μη μισθολογικό κόστος έχει ήδη μειωθεί κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες. Μαζί με αυτήν τη μείωση πάμε στις 5 ποσοστιαίες μονάδες και το 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν επιπλέον κατά μισή μονάδα, δηλαδή συνολική μείωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα τα οποία καλούνται να πληρώσουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες».

Σε ερώτηση σχετικά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την προσωπική διαφορά, η κ. Κεραμέως απάντησε τα ακόλουθα: «Για τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά, μέχρι 1.600 ευρώ, θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 ευρώ έως 200 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η οποία θα καταβληθεί τον μήνα Δεκέμβριο.

Επίσης, θα γίνει και άλλη μια σημαντική αλλαγή, η οποία αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβάλλεται σε συντάξεις πάνω από τα 1.400 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος δικαιούται κύρια σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ, μπαίνει κλιμακωτά η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Επειδή για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν δοθεί αυξήσεις στις συντάξεις, όλα κυλούσαν ομαλά σε σχέση με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Όμως, τα τελευταία δύο χρόνια, που δόθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις, παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Για παράδειγμα, περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει σύνταξη 1.390 ευρώ, με την αύξηση που δίνεται υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, του επιβάλλεται Εισφορά Αλληλεγγύης και βρίσκεται με λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, παρότι έχει δοθεί αύξηση.

Αυτό, λοιπόν, το διορθώνουμε. Με ειδική ρύθμιση, που φέρνουμε στη Βουλή, προβλέπουμε ότι το "κατώφλι" κάθε κλιμακίου θα αυξάνει, όσο αυξάνει η σύνταξη κάθε χρόνο».

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή για το πώς θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από εδώ και στο εξής, με τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού.

«Η μία όψη του νομίσματος είναι πώς θα ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι πώς αυτές οι αυξήσεις θα οδηγήσουν πραγματικά σε μία υγιή επιχειρηματικότητα και δεν θα οδηγήσουν για παράδειγμα σε "μαύρη" οικονομία ή σε απολύσεις. Για τον λόγο αυτό, καταβάλλουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να μειώνουμε διαρκώς το μη μισθολογικό κόστος, τις λεγόμενες κρατήσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει επέλθει μεγαλύτερη μείωση αυτών των κρατήσεων συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι ιδανική. Ωστόσο, προσπαθούμε διαρκώς και εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας να επιφέρουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία» σχολίασε η κ. Κεραμέως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

