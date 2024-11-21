Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Νάντια Καλβίνιο πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνέχιση της υψηλού επιπέδου συνεργασίας της Ελλάδας με την ΕΤΕπ με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που έχουν σημαντική συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και σε άλλες περιοχές όπως η ενεργειακή υποδομή, η υγεία, η προσιτή στέγαση και η αγροτική παραγωγή.

Επίσης, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της ΕΤΕπ για την επόμενη τετραετία όπως αυτές εκφράζονται στον Νέο Στρατηγικό Οδικό Χάρτη που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2024. Η Ελλάδα στηρίζει τις προτεραιότητες αυτές, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ στην προώθηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η κλιματική προσαρμογή, η ασφάλεια και η άμυνα, καθώς επίσης και η υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και της προσιτής στέγασης.

Ο κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε ακόμα την κ. Καλβίνιο για τη σύσταση του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας και συγχρηματοδότησης με την ΕΤΕπ, επενδυτικών έργων και δραστηριοτήτων στρατηγικής προτεραιότητας τόσο για το νέο Επενδυτικό Ταμείο όσο και για την ΕΤΕπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνική πλευράς ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής Γιώργος Χριστόπουλος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρού και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος, ενώ από πλευράς ΕΤΕπ συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Έργων Laura Piovesan, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης Pilar Solano, η επικεφαλής του γραφείου της ΕΤΕπ στην Αθήνα Μαριάννα Ναθαναήλ και η επικεφαλής του γραφείου του Αντιπροέδρου Ιωάννα Σεραφείμ.

