Ο Οκτώβριος έφερε μαζί του και τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ...πέσουν στα μαλακά παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί να φοροδιαφεύγουν.



Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι από την πρώτη Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι που αποδέχονται τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, λαμβάνουν αυτόματα και σημαντική μείωση των προστίμων που μπορεί να φτάσει και το 50%



Μάλιστα η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει ήδη στον κατάλογο εντύπων, το έντυπο της δήλωσης αποδοχής πράξεων.

Στο έντυπο ο φορολογούμενος συμπληρώνει αρχικά τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ΑΦΜ, κτλ) ή τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου/φορολογικού αντιπροσώπου.



Στη συνέχεια δηλώνει ότι αποδέχεται την οφειλή που προέκυψε από τον έλεγχο που του έγινε κι επιλέγει σε ποιο από τα 4 στάδια που προβλέπει ο σχετικός νόμος επιθυμεί να ενταχθεί.

Σύμφωνα με το νόμο προβλέπονται οι εξής περιπτώσεις:

-Το πρόστιμο μειώνεται έως και 50% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου και υποβολή σχετικής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση του σχετικού φόρου που προκύπτει, από τους ελεγκτές. (πεδίο 1 της δήλωσης)

-Το πρόστιμο μειώνεται έως και 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση του φόρου, αλλά πριν από την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ( πεδίο 2α της δήλωσης)

-Το πρόστιμο μειώνεται έως και 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο - κι αφού η ΔΕΔ έχει κοινοποιήσει την απόφαση της ή έχει περάσει η προθεσμία για τη σιωπηρή απόρριψη - (πεδίο 2β της δήλωσης)

-Το πρόστιμο μειώνεται έως και 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης – έως και μία ημέρα πριν - ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου (πεδίο 2γ της δήλωσης)



Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει το 25% συνολικής οφειλής εντός τριών ημερών μετά την αίτηση αποδοχής (πεδίο 3 της δήλωσης).

Το υπόλοιπο της οφειλής μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης για τις φορολογικές οφειλές (πεδίο 4 της δήλωσης)



Η ρύθμιση αυτή έχει διπλό στόχο. Αφενός συμβάλλει στην μείωση του όγκου εργασίας των δικαστηρίων από τις προσφυγές των φορολογουμένων κατά του Δημοσίου. Αφετέρου επιτρέπει στο Δημόσιο να εισπράττει – έστω και μειωμένα – άμεσα τα χρήματα που του οφείλονται.

