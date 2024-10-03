Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπαίνοντας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΑΑΔΕ αυξάνει τους ρυθμούς της, προκειμένου να μην «την γλιτώσουν» όσοι έχουν αποκρύψει εισοδήματα και οι υποθέσεις τους παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου.



Εκκρεμείς υποθέσεις αδήλωτων εισοδημάτων από αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθούς και συντάξεις, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, μη απόδοσης ΦΠΑ και εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών θα έχουν την τιμητική τους στη λίστα της ΑΑΔΕ.



Οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις – αν δεν έχει ήδη γίνει - θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στην προσωπική τους μερίδα στο taxis ή μέσω mail ότι έχουν «προηγούμενα» με την ΑΑΔΕ από ελέγχους παλαιότερων υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του έτους.



Ο φορολογούμενος που δέχεται μια τέτοια ειδοποίηση, έχει στη διάθεση του 30 ημέρες για να εξοφλήσει ή να αμφισβητήσει το περιεχόμενο της, ασκώντας ενδικοφανή προσφυγή για επανεξέταση της υπόθεσης του. Η προσφυγή στα δικαστήρια ΔΕΝ αποτελεί επιλογή.



Ως γενική αρχή ισχύει ότι αν το ραβασάκι με τον προσδιορισμό του φόρου δεν έχει αποσταλεί έως την τελευταία ημέρα του έτους τότε η υπόθεση... αρχειοθετείται.

Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στις οποίες ο χρόνος παραγραφής επιμηκύνεται από 1 έως και 10 έτη!



Σύμφωνα με τα ισχύοντα:



Για υποθέσεις από το 1/1/2019 κι έπειτα η 5ετία μπορεί να παραταθεί για ένα έτος εφόσον μέσα στο 5ο έτος της προθεσμίας παραγραφής ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση η αν περιέλθουν εν γνώση της φορολογικής διοίκησης νέα στοιχεία τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση και από τα οποία προκύπτει οφειλή. Με βάση αυτά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2018 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμες το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 κινδυνεύουν να παραγραφούν.

Σε έκτακτες περιπτώσεις πράξη εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί ακόμη και 10 έτη μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελευταίας δήλωσης στις περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν περισσότερες από μια δηλώσεις εάν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει καμιά δήλωση ή αν εν γνώση των φορολογικών αρχών περιέλθουν στοιχεία για την συγκεκριμένη υπόθεση που δεν θα μπορούσε να τα έχει στη διάθεση της εντός της 5ετίας.

Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 αλλά και για τα φορολογικά έτη 2014-2017 μπορεί να υπάρξει 10ετής παράταση στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ξεπερνούν τα ποσά των 50.000€ για παραβάσεις ΦΠΑ και τις 100.000€ για άλλα είδη φόρου. Εξαιρούνται οι υποθέσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων για τις οικονομικές χρήσεις 2012-2014 και έως τον Οκτώβριο του 2015 για τις οποίες δεν υπάρχει όριο ποσού.

Πηγή: skai.gr

