Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ. Όπως ανακοινώθηκε η υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 10,4 φορές στο σύνολο της προσφοράς που επιτεύχθηκε, αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ (σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά), με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο να ανέρχεται συνολικά στα 691 εκατ. ευρώ με τιμή 7,55 ευρώ.

Η συναλλαγή αυτή σύμφωνα με στοιχεία πραγματοποιήθηκε με σημαντικά μικρότερο discount της τάξης του 1,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Οκτωβρίου 2024 και σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές των τελευταίων ετών, όπου το μέσο discount ήταν της τάξης του 9,5%. Το discount σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου του 2024, ήταν επίσης χαμηλό (3,7%) συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συναλλαγές. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών ανάμεσα στους διεθνείς επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα σε χρόνο ρεκόρ (σε λιγότερο από 5 λεπτά) να επιτευχθεί κάλυψη της προσφοράς.

Η ισχυρή και η αυξημένη ζήτηση, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, στη συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2024, να ορίσει στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, από 7,40 ευρώ έως 7,65 ευρώ ανά μετοχή (αντί του αρχικού 7,30 ευρώ ως 7,95 ευρώ), αυξάνοντας έτσι το κάτω άκρο του εύρους τιμών, ενώ πριν το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, στις 2 Οκτωβρίου του 2024, η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε ακόμη υψηλότερα, σε 7,55 ευρώ μεγιστοποιώντας κατά το δυνατό το ύψος του οφέλους για το Ελληνικό Δημόσιο.

Τόσο η Ελληνική Δημόσια Προφορά όσο και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν στο σύνολό τους πολλαπλώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, δεδομένων των γεωπολιτικών εντάσεων και ακολούθων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, καθιστά ακόμα πιο σημαντική την επιτυχία της συναλλαγής, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Εθνική Τράπεζα.

Με τη νέα επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 10% των μετοχών της ΕΤΕ, το ΤΧΣ ολοκληρώνει τον κύκλο αποεπένδυσης του από τις συστημικές τράπεζες και μάλιστα ένα τουλάχιστον χρόνο από την καταληκτική ημερομηνία που προέβλεπε ο νόμος.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος αποεπένδυσης από το ΤΧΣ σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κεφαλαίου στο οποίο εισέρχεται ο τραπεζικός τομέας της χώρας, αφήνοντας πίσω του την αστάθεια και την αβεβαιότητα της προηγούμενης δεκαετίας

Όπως έχουν αναφέρει διοικητικά στελέχη τραπεζών σε δημόσιες παρεμβάσεις τους, οι τράπεζες θωρακισμένος κεφαλαιακά, εύρωστες και ανταγωνιστικές, με ισχυρές προοπτικές επενδυσιμότητας και ανάπτυξης είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να διαδραματίσουν τον ουσιαστικό τους ρόλο στήριξης της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας.

Στην Στρατηγική Αποεπένδυσης που εκπόνησε και υλοποίησε το ΤΧΣ και η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονταν προβλέψεις για τις ενδεδειγμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές, οι απαιτήσεις διαφάνειας και συμμόρφωσης με την νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι πιθανές μεθοδολογίες διάθεσης. Επίσης η Στρατηγική Αποεπένδυσης περιείχε ειδικές προβλέψεις για τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους αποεπένδυσης ανά τραπεζικό ίδρυμα, καθώς και για εξωγενείς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως τις επικρατούσες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές.

Σε διάστημα σχεδόν ενός έτους η ομάδα του ΤΧΣ, με επικεφαλής τον Ηλ.Ξηρουχάκη, με τη συνδρομή των συμβούλων του, και υπό την ηγεσία και καθοδήγηση της Διοίκησης, υλοποίησε 5 συναλλαγές αποεπένδυσης και πιο συγκεκριμένα:

- Στις 9 Οκτωβρίου 2023, ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή Αποεπένδυσης από την Eurobank με ποσοστό 1,4%, έναντι συνολικού τιμήματος 93,7 εκατ. ευρώ, με την Eurobank να γίνεται η πρώτη συστημική ελληνική τράπεζα μετά την χρηματοοικονομική κρίση που πέρασε πλήρως στον ιδιωτικό τομέα. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την αρχική δεσμευτική προσφορά της Eurobank για την απόκτηση των μετοχών της μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών και την παράλληλη ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας σε τιμή που συμπεριελάμβανε premium της τάξης του 18,4%.

- Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το ΤΧΣ συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha, ποσοστού 9%, σε στρατηγικό επενδυτή, την ιταλική τράπεζα UniCredit. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας όπου το ΤΧΣ δεν έλαβε ανταγωνιστική προσφορά από άλλο επενδυτή. Η UniCredit αγόρασε το σύνολο της συμμετοχής σε υπερτίμημα (premium) κατά 9,4%.

- Στις 17 Νοεμβρίου 2023 το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την επιτυχή διάθεση ποσοστού 22% από το σύνολο των μετοχών (40,39%) που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, μέσω δημόσιας προσφοράς, σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 1,07 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή, όπως είχε ανακοινωθεί, ήταν η δεύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε μέσω placement, από τότε που η ιρλανδική κυβέρνηση πούλησε μερίδιο 3,4 δισ. ευρώ στην Allied Irish Bank το 2017 (με τότε discount 43%).

- Στις 6 Μαρτίου του 2024, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Πειραιώς. Η συνολική αξία της συναλλαγής άγγιξε τα 1,35 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή όπως είχε ανακοινωθεί αποτέλεσε την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης στη χώρα μας, με υπερτίμημα 0,35% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος την προηγούμενη ημέρα ανακοίνωσης της προσφοράς, κάτι που δεν είχε προηγούμενο διεθνώς. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν 8 φορές για τη συνολική προσφορά.

- Στις 2 Οκτωβρίου 2024 το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη δεύτερη επιτυχή διάθεση ποσοστού 10% από το σύνολο των μετοχών (18,39%) που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, μετά τη πάροδο του απαραιτήτου χρονικού διαστήματος που όριζε το συμφωνηθέν πλαίσιο αποεπένδυσης. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 691 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη άγγιξε τις 11 φορές για τη συνολική προσφορά, προσελκύοντας ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.