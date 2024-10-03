Λιβύη: Θα ρίξει στην αγορά επιπλέον 700.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα

Επιπλέον, 700.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά η Λιβύη σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αμβλύνει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου από την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι προηγούμενες εντολές για διακοπή των εργασιών έχουν αρθεί σε «όλα τα λιβυκά κοιτάσματα και στους τερματικούς σταθμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η National Oil Corporation σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Λιβύη συνήθως παράγει περί τα 1,2 εκατ. βαρέλια αργού την ημέρα, ωστόσο η παραγωγή μειώθηκε σε λιγότερα από 450.000 βαρέλια από τότε που οι Αρχές στα ανατολικά της βορειοαφρικανικής χώρας έκλεισαν τις μηχανές τον Αύγουστο στο περιθώριο της σύγκρουσης δυτικής και ανατολικής Λιβύης για τη διοίκηση της λιβυκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι δύο πλευρές είχαν συγκρουστεί για την τύχη και το μέλλον του πλέον πρώην κεντρικού τραπεζίτη Σαντίκ αλ-Καμπίρ.

Ωστόσο, στα τέλη Σεπτεμβρίου κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό του Νάτζι Μοχάμεντ Ισα Μπελκασέμ στη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

