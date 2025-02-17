ΑΑΔΕ: Κεντρικά και ψηφιακά οι έλεγχοι στα τελωνεία

Στην κεντρικοποίηση των τελωνειακών ελέγχων και ταυτόχρονα στην ψηφιακή τους αναβάθμιση, με την προσθήκη νέων ψηφιακών λειτουργικοτήτων στο ICISnet, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το νέο, κεντρικοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα τελωνειακών ελέγχων υποστηρίζει τη λειτουργία των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων και διευκολύνει περισσότερους από 80.000 συναλλασσόμενους για σχεδόν 1.000.0000 συναλλαγές ετησίως. Ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, διασφαλίζει τα δημόσια έσοδα και διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, με την Εγκύκλιο E. 2006/2025 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και την Οδηγία Ο. 3005/2025 προβλέπονται τα εξής:

Α. Κεντρικοποίηση τελωνειακού ελέγχου εγγράφων και συνοδευτικών δικαιολογητικών

Από 24/2/2025 έως και 30/5/2025, τα 53 Τελωνεία Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και νησιών του Αιγαίου εντάσσονται στις κεντρικοποιημένες ελεγκτικές λειτουργίες εγγράφων που θα διενεργούνται από το Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (βλ. παρακάτω πίνακα προγραμματισμού ένταξης τελωνείων στο ΤΕΚ Αττικής).

Με την έναρξη λειτουργίας του Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, η οποία προγραμματίζεται εντός του 2025, θα ενταχθούν στην κεντρικοποίηση του ελέγχου και τα υπόλοιπα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας.

Β. Υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών διασάφησης εισαγωγής

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών για τη διασάφηση εισαγωγής εμπορευμάτων κατά τη διαδικασία τελωνισμού, υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά (Α.1023/2025 Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ) από τους συναλλασσόμενους. Επιταχύνεται έτσι η διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων και μειώνεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας των συναλλασσόμενων, αφού τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στο Τελωνείο μόνο εφόσον ζητηθεί κατά τον έλεγχο.

Γ. Νέες λειτουργικότητες στη Δήλωση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) και στη διασάφηση εισαγωγής

Από τις 24/2/2025 τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στο ICISnet τα παρακάτω:

Νέα κατάσταση «Υπό Επισύναψη Δικαιολογητικών»

Με την ψηφιακή υποβολή της ΔΕΦΚ ή της διασάφησης εισαγωγής, το τελωνειακό παραστατικό περιέρχεται σε κατάσταση «Υπό Επισύναψη Δικαιολογητικών» κι ενεργοποιείται χρονομετρητής (timer) 30 λεπτών, εντός των οποίων ο/η συναλλασσόμενος/η πρέπει να υποβάλει ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ψηφιοποιημένη επικοινωνία με τις τελωνειακές υπηρεσίες

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες κατά τον έλεγχο, η τελωνειακή υπηρεσία επικοινωνεί με τους συναλλασσόμενους, αποκλειστικά μέσω μηνυμάτων, στην ψηφιακή πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία γίνεται ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανής, εξοικονομώντας σημαντικό διοικητικό κόστος για τους συναλλασσόμενους.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής δήλωσε σχετικά: «Τα Τελωνεία αναβαθμίζονται. Η κεντρικοποίηση του τελωνειακού ελέγχου αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ο τελωνειακός έλεγχος γίνεται πλέον απομακρυσμένα διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ακεραιότητα του, επιτρέποντάς μας να στοχεύσουμε αποτελεσματικότερα το λαθρεμπόριο. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών μάς επιτρέπει να εστιάσουμε με αμεσότητα στις ανάγκες του υγειούς εμπορίου, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την ανάπτυξη της χώρας».

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Για την υποβολή ΔΕΦΚ ή διασάφησης εισαγωγής οι συναλλασσόμενοι εισέρχονται στο ICISnet μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες > ΕΦΚ - Οχήματα Αυτοκίνητα - Προϊόντα φόρου Κατανάλωσης και Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες > Σύστημα Εισαγωγών. Στην ίδια διαδρομή είναι διαθέσιμα τα εγχειρίδια χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πίνακας Προγραμματισμού ένταξης τελωνείων στο ΤΕΚ Αττικής

Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 Τελωνείο Καλαμάτας (Α') (Ν. Μεσσηνίας) 24/2/2025

2 Τελωνείο Κορίνθου (Α') (Ν. Κορινθίας)

3 1ο Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά (Α') 4/3/2025

4 4ο Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά (Α')

5 2ο Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά (Α') 10/3/2025

6 Τελωνείο Αθηνών (Α')

7 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά (Α') 17/3/2025

8 Τελωνείο Ελευσίνας (Α') 24/3/2025

9 Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» (Α')

10 Τελωνείο Λαυρίου (Α')

30/5/2025

30/5/2025

11 Τελωνείο Ραφήνας (Β')

12 Τελωνείο Πόρου (Β')

13 Τελωνείο Μυτιλήνης (Α') (Ν. Λέσβου)

14 Τελωνείο Μύρινας Λήμνου (Β') (Ν. Λέσβου)

15 Τελωνείο Πλωμαρίου (Β') (Ν. Λέσβου)

16 Τελωνείο Χίου (Α') (Ν. Χίου)

17 Τελωνείο Σάμου (Β') (Ν. Σάμου)

18 Τελωνείο Αγ. Κηρύκου (Β') (Ν. Σάμου)

19 Τελωνείο Ηρακλείου (Α΄) (Ν. Ηρακλείου)

20 Τελωνείο Αγίου Νικολάου (Β') (Ν. Λασιθίου)

21 Τελωνείο Σητείας (Β') (Ν. Λασιθίου)

22 Τελωνείο Χανίων (Α') (Ν. Χανίων)

23 Τελωνείο Ρεθύμνου (Β') (Ν. Ρεθύμνου)

24 Τελωνείο Ρόδου (Α') (Ν. Δωδεκανήσου)

25 Τελωνείο Καλύμνου (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

26 Τελωνείο Καρπάθου (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

27 Τελωνείο Λέρου (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

28 Τελωνείο Κω (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

29 Τελωνείο Πάτμου (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

30 Τελωνείο Σύμης (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

31 Τελωνείο Μεγίστης (Β') (Ν. Δωδεκανήσου)

32 Τελωνείο Σύρου (Α') (Ν. Κυκλάδων)

33 Τελωνείο Θήρας (Β') (Ν. Κυκλάδων)

34 Τελωνείο Μήλου (Β') (Ν. Κυκλάδων)

35 Τελωνείο Μυκόνου (Β') (Ν. Κυκλάδων)

36 Τελωνείο Νάξου (Β') (Ν. Κυκλάδων)

37 Τελωνείο Πάρου (Β') (Ν. Κυκλάδων)

38 Τελωνείο Ναυπλίου (Α') (Ν. Αργολίδας)

39 Τελωνείο Γυθείου (Β') (Ν. Λακωνίας)

40 Τελωνείο Νεάπολης Βοιών (Β') (Ν. Λακωνίας)

41 Τελωνείο Ιτέας (Β') (Ν. Φωκίδας)

42 Τελωνείο Οινόης (Α') (Ν. Βοιωτίας)

43 Τελωνείο Αντίκυρας (Β') (Ν. Βοιωτίας)

44 Τελωνείο Χαλκίδας (Α') (Ν. Εύβοιας)

45 Τελωνείο Ώρεων (Β') (Ν. Εύβοιας)

46 Τελωνείο Πατρών (Α') (Ν. Αχαΐας)

47 Τελωνείο Αιγίου (Β') (Ν. Αχαΐας)

48 Τελωνείο Μεσολογγίου (Β') (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

49 Τελωνείο Αστακού (Β') (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

50 Τελωνείο Κυλλήνης (Β') (Ν. Ηλείας)

51 Τελωνείο Ζακύνθου (Β') (Ν. Ζακύνθου)

52 Τελωνείο Αργοστολίου (Β') (Ν. Κεφαλληνίας)

53 Τελωνείο Στυλίδας (Β') (Ν. Φθιώτιδας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.