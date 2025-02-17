Προϋπολογισμός: Υπέρβαση των στόχων εσόδων και πρωτογενούς πλεονάσματος τον Ιανουάριο

Με υπέρβαση των στόχων εσόδων και πρωτογενούς πλεονάσματος ξεκίνησε η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,002 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,400 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,282 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,974 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 7,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 780 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 200 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 1.093 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.002 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.400 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.282 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Σημειώνεται ότι ποσό 418 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό επιχορηγήσεων του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 202 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους. Εξαιρώντας αυτά τα ποσά, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης είναι πλησίον του στόχου.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Τoν Ιανουάριο 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6.013 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 84 εκατ. ευρώ ή 1,38% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχεται, τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.974 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 7,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων του μηνός Ιανουαρίου επηρεάζει σε δημοσιονομικούς όρους το έτος 2024.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.207 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (515 εκατ. ευρώ) που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 585 εκατ. ευρώ από τον στόχο (680 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2025 ανήλθαν στα 5.233 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 664 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.897 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 391 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του ετεροχρονισμού των πληρωμών του ΠΔΕ κατά 365 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 540 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της εμφανιζόμενης διαφοράς στις πιστώσεις υπό κατανομή ύψους 105 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πληρωμές αλλά σε μεταφορές πιστώσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες από τις οποίες πραγματοποιούνται πληρωμές, η διαφορά στις πληρωμές έναντι του στόχου ανέρχεται σε 435 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή τεκμηριώνεται κυρίως από τον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 418 εκατ. ευρώ, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 735 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 123 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 213 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.

