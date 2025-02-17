«Συνεχίζουμε με σχέδιο και με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και των πολυεθνικών, ζητώντας τους να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος, ώστε να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα ο χαμηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «έχουμε πετύχει να έχουμε τον μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων απ' όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και επειδή μας ενδιαφέρει αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει να έχει αποτελέσματα, απευθυνόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις της αγοράς και πιέζουμε με όλους τους τρόπους οι πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται διεθνώς, να μην περάσουν όσο γίνεται στην ελληνική αγορά.

Να απορροφηθούν απ' όλο τον χώρο των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και των πολυεθνικών με μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες να εισπράττουν καλύτερες δυνατότητες και υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ταυτόχρονα, πιέζουμε και αναμένουμε με ελέγχους οι οποίοι θα ενταθούν, περισσότερες πραγματικές εκπτώσεις και προσφορές και όχι παραπλανητικές».

Πηγή: skai.gr

