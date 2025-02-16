ΑΑΔΕ: Τα 3+1 «αναχώματα» κατά της φοροδιαφυγής το 2025

Το 2025 φέρνει ριζικές αλλαγές στη φορολογική συμμόρφωση, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτει σε εφαρμογή τρία νέα ισχυρά εργαλεία ελέγχου, με στόχο τον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Με τις κλειδωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, το Ψηφιακό Πελατολόγιο, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και τον περιορισμό των δυνατοτήτων για φουσκωμένες δαπάνες, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα λειτουργούν πλέον υπό συνεχή ψηφιακή επιτήρηση, με αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και περιορισμένη δυνατότητα παρεμβάσεων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η μετάβαση σε αυτό το νέο σύστημα δεν αφήνει περιθώρια για εικονικές συναλλαγές, «φουσκωμένα» έξοδα και απόκρυψη εσόδων, καθώς οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλέον άμεση και πλήρη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

1. Κλειδωμένες Δηλώσεις ΦΠΑ: Το τέλος των αποκλίσεων

Μέχρι και την περασμένη χρονιά, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να δηλώνουν έσοδα και έξοδα με αποκλίσεις έως και 30% από τα πραγματικά στοιχεία. Αυτό επέτρεπε τη χειραγώγηση των δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να μειώνουν τα κέρδη τους μέσω υπερβολικών εξόδων ή να αποκρύπτουν εισπράξεις.

Από τον Ιανουάριο του 2025, η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται αποκλειστικά μέσω myDATA, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Οι αποκλίσεις που ίσχυαν μέχρι και πέρυσι ήταν:

• Από τον Οκτώβριο του 2024, οι αποκλίσεις μηδενίστηκαν για τα έσοδα και περιορίστηκαν στο 5% για τα έξοδα.

• Από την 1η Ιανουαρίου 2025, η απόλυτη ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA γίνεται υποχρεωτική.

Αυτό σημαίνει ότι ό,τι καταχωρείται στο myDATA θα μεταφέρεται αυτόματα στις δηλώσεις ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόκλιση θα χτυπάει καμπανάκι στην ΑΑΔΕ και θα ενεργοποιεί ελέγχους.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται να μειώσει δραστικά τη φοροδιαφυγή, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να «παίζουν» με τα νούμερα στις φορολογικές τους δηλώσεις.

2. Ψηφιακό Πελατολόγιο: Καταγραφή όλων των πελατών σε πραγματικό χρόνο

Η έκδοση αποδείξεων από τις επιχειρήσεις παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ελεγκτικές αρχές. Η ΑΑΔΕ, μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου, αποκτά πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη ροή των πελατών και των συναλλαγών.

Το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί ως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών, όπου οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν:

• Τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετούν κάθε ημέρα.

• Τα στοιχεία του κάθε πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ του.

• Τα στοιχεία της απόδειξης που εκδόθηκε.

Η διασταύρωση αυτών των δεδομένων με το myDATA και τις φορολογικές δηλώσεις θα εντοπίζει αμέσως παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η υποτιμολόγηση υπηρεσιών.

Αρχικά, η υποχρέωση τήρησης Ψηφιακού Πελατολογίου αφορά κλάδους όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή, όπως:

• Συνεργεία αυτοκινήτων.

• Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

• Χώροι στάθμευσης.

• Πλυντήρια αυτοκινήτων.

Από τον Ιανουάριο του 2025, το Ψηφιακό Πελατολόγιο τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή και μέχρι το τέλος του έτους θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

3. Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Πλήρης παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών

Μια από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές φοροδιαφυγής είναι η μη καταγραφή της μετακίνησης αγαθών. Με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, η ΑΑΔΕ αποκτά τον έλεγχο και αυτού του κρίσιμου τομέα.

Από το 2025, κάθε επιχείρηση που διακινεί προϊόντα θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδει και να διαβιβάζει ηλεκτρονικά μέσω myDATA το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

• 1η Απριλίου 2025: Υποχρεωτική εφαρμογή για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ και συγκεκριμένους κλάδους, όπως:

o Φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα.

o Ενεργειακά προϊόντα.

o Οικοδομικά υλικά.

o Εμπόριο ελαιολάδου.

• 1η Οκτωβρίου 2025: Υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και τζίρου.

Εκτός από την καταγραφή των αποστολών αγαθών, το σύστημα θα επιτρέπει τη διασταύρωση των μετακινήσεων, των μεταφορτώσεων και της τελικής παράδοσης, δημιουργώντας ένα αλυσιδωτό ηλεκτρονικό ίχνος για κάθε προϊόν που διακινείται.

Όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν με τη νέα διαδικασία, θα βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα:

• 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα.

• 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα.

Ψηφιακή εποχή στη φορολογική συμμόρφωση

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων ανοίγει μια νέα εποχή πλήρους διαφάνειας και εντατικών ελέγχων.

• Οι φορολογικές δηλώσεις κλειδώνουν και δεν μπορούν να αλλοιωθούν.

• Οι συναλλαγές παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τις πιθανότητες φοροδιαφυγής.

• Η διακίνηση αγαθών καταγράφεται ψηφιακά, αποτρέποντας τη μαύρη αγορά και το λαθρεμπόριο.

4. Σημαντικές αλλαγές στο Ε3

Το νέο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης εισάγει σημαντικές αλλαγές, περιορίζοντας τις υπερβολικές δαπάνες που δηλώνονται για μείωση των φορολογητέων κερδών. Περιλαμβάνει προσυμπληρωμένους κωδικούς εσόδων και εξόδων, οι οποίοι δεν είναι όμως κλειδωμένοι, ενώ από το 2025 οι αποκλίσεις θα ελέγχονται αυστηρά.

Η ΑΑΔΕ εκσυγχρονίζει τους ελέγχους, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και εξασφαλίζει ότι η φορολογική συμμόρφωση γίνεται κανόνας και όχι εξαίρεση.

