Του Χρυσόστομου Τσούφη

Διευκρινήσεις για την κάλυψη των τεκμηρίων φορολόγησης με ποσά από γονικές παροχές και δωρεές έδωσε με εγκύκλιό του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ.



Στην εγκύκλιό του, ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος – για να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στο τεκμαρτό και το συνολικό του εισόδημα – επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή (για τις οποίες οι σχετικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη), τα ποσά αυτά πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τη φορολογική διοίκηση.

Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή που προηγήθηκαν μεν της σχετικής δαπάνης, αλλά η αντίστοιχη δήλωση υποβλήθηκε -είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα- μετά τη λήξη του οικείου έτους, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση ως έσοδα που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος μόνο εφόσον αποδεικνύεται η είσπραξή τους, καθώς και η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία κεφαλαίου. Πέρα δηλαδή από την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές και η διαπίστωση ότι το τέκνο/ο δωρεοδόχος εισέπραξε το ποσό πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Στην εγκύκλιο του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ δίνει παραδείγματα πιστοποίησης της είσπραξης:



α) Μεταφορά του χρηματικού ποσού από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό αυτού με τον δωρεοδόχο/τέκνο ή τρίτο πρόσωπο σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τελευταίου με τον ίδιο τον δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.



β) Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον δωρητή/γονέα είτε με κατάθεση μετρητών είτε με χρέωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού αυτού ή κοινού με τον δωρεοδόχο/τέκνο ή τρίτο πρόσωπο και η κατάθεση της επιταγής αυτής σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/ τέκνου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τελευταίου με τον ίδιο τον δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.



γ) Ανάληψη του χρηματικού ποσού από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό αυτού με τον δωρεοδόχο/τέκνο ή τρίτο πρόσωπο και κατάθεση του ίδιου ποσού σε λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του τελευταίου με τον ίδιο τον δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.



δ) Ανάληψη του χρηματικού ποσού από κοινό τραπεζικό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, το οποίο θεωρείται δωρεά με βάση τη φορολογία κεφαλαίου



ε) Μεταφορά του χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα σε λογαριασμό του εργολάβου/κατασκευαστή/πωλητή, η οποία δύναται να γίνει και με έκδοση τραπεζικής επιταγής, για την καταβολή του τιμήματος αγοράς ακινήτου από τον δωρεοδόχο/τέκνο.



στ) Μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή για την αγορά οχήματος από τον δωρεοδόχο/τέκνο, εφόσον προσκομίζεται η σχετική άδεια στο όνομα του τελευταίου.



ζ) Μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για την αύξηση κεφαλαίου αυτής, εφόσον προσκομίζονται στοιχεία ότι αυτή πραγματοποιήθηκε και ολόκληρο το μεταφερόμενο ποσό διατέθηκε για την προσαύξηση του ποσοστού συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου στην εταιρεία.



Άλλα έσοδα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων είναι μεταξύ άλλων:

-Ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων

-Συνάλλαγμα που εισάγεται στην χώρα και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στο εξωτερικό

-Δάνεια

-Ανάλωση (φορολογημένου) κεφαλαίου προηγούμενων ετών

-Λαχεία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.