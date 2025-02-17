Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN θα συμμετάσχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τις μακροοικονομικές προοπτικές και τις προκλήσεις της Ευρωζώνης σε συνάρτηση με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς επίσης και για τις συστάσεις οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας Temenuzhka Petkova θα παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων για την υιοθέτηση του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκριθεί το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, κεντρικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, η οποία θέτει τις βασικές προτεραιότητες για την απλούστευση και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, θα συζητηθεί ο οικονομικός και δημοσιονομικός αντίκτυπος της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026, τα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επαγρύπνησης (European Alert Mechanism), ο αναθεωρημένος ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, οι συστάσεις για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης και τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη - μέλη στο πλαίσιο της εφαρμογής του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ αναμένεται να εγκριθούν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια για τη Λετονία και το Βέλγιο.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.



