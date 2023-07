Το tomato girl aesthetic είναι η πιο πρόσφατη micro-τάση που κυριαρχεί στα social media Μόδα και Ομορφιά 10:20, 11.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Σκέψου Call Me By Your Name με έναν υπαινιγμό Mamma Mia και Under The Tuscan Sun