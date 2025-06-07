Λογαριασμός
Sabrina Carpenter: Εμφανίστηκε με curly bangs για να προαναγγείλει το απόλυτο summer hit

Φυσική ομορφιά στο έπακρο  

WomenOnly

Όταν η Sabrina Carpenter άρχισε να κάνει teasing για το νέο της single «Manchild», ανέβασε ένα γρήγορο βίντεο χωρίς ήχο, όπου κάνει ωτοστόπ φορώντας μίνι σορτσάκι daisy dukes και μπλε πλατφόρμες. Την είδαμε μόνο από πίσω, αλλά και μόνο η υπόσχεση για το νέο “τραγούδι του καλοκαιριού” μάς έφτανε, ακόμα κι αν οι αφέλειες κρύβονταν και δεν υπήρχε ήχος.

Και όμως… ήρθε η στιγμή που είδαμε τα πάντα, και ακούσαμε.

Οι σγουρές αφέλειες της Sabrina

Σε ένα TikTok που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου, αυτή τη φορά κάνει lipsync σε τραγούδι της Lana Del Rey, η Carpenter τρέχει σε έναν χωμάτινο δρόμο με τα κατάξανθα μαλλιά της σε τέλειες μπούκλες αφέλειες συμπεριλαμβανομένων. Αν δεν τις είχε κρύψει στο προηγούμενο βίντεο, αυτές οι μπούκλες θα είχαν μονοπωλήσει τις συζητήσεις από την αρχή.

Πηγή: womenonly

