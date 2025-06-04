Το floral mani της Dua Lipa είναι η πιο γλυκιά έμπνευση για το καλοκαίρι

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Dua Lipa μάς έδειξε το πιο χαριτωμένο floral μανικιούρ, και κάπως έτσι ξεκινά το καλοκαίρι με τον πιο stylish τρόπο.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου προτιμούσε σχέδια με ασημένια αστεράκια, η 29χρονη σταρ είπε «αντίο άνοιξη, γεια σου καλοκαίρι» με ένα νέο nail art γεμάτο γραφικά λουλούδια. Ναι, τα αστέρια είναι για την άνοιξη, τα λουλούδια για το καλοκαίρι. Εγώ δεν ορίζω τους κανόνες... η Dua τους ορίζει.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenΟnly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.