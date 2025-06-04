Λογαριασμός
Το floral mani της Dua Lipa είναι η πιο γλυκιά έμπνευση για το καλοκαίρι

Η Dua Lipa μάς έδειξε το πιο χαριτωμένο floral μανικιούρ, και κάπως έτσι ξεκινά το καλοκαίρι με τον πιο stylish τρόπο - Flower power, κυριολεκτικά

Dua Lipa

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Dua Lipa μάς έδειξε το πιο χαριτωμένο floral μανικιούρ, και κάπως έτσι ξεκινά το καλοκαίρι με τον πιο stylish τρόπο.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου προτιμούσε σχέδια με ασημένια αστεράκια, η 29χρονη σταρ είπε «αντίο άνοιξη, γεια σου καλοκαίρι» με ένα νέο nail art γεμάτο γραφικά λουλούδια. Ναι, τα αστέρια είναι για την άνοιξη, τα λουλούδια για το καλοκαίρι. Εγώ δεν ορίζω τους κανόνες... η Dua τους ορίζει.

