Ταμείο 300 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί δέσμευση για περισσότερα από τα μισά κεφάλαια, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει άμεσα το περιεχόμενο της συμφωνίας και μίλησε στο Reuters.

Το ταμείο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει και στις δύο πλευρές ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της καθώς το σχέδιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται για την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει την Κυριακή ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, κρίσιμης αρτηρίας για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο ταμείο δεν αποτελεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ή ανοικοδόμησης και δεν θα χρηματοδοτηθεί από κυβερνήσεις ούτε θα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από ιδιωτικές εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις αραβικές χώρες του Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Οι επενδύσεις που έχουν ήδη δεσμευθεί αφορούν τους τομείς της ενέργειας, των logistics, της μεταποίησης και των μεταφορών.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε αρχικά ζητήσει 400 δισ. δολάρια ως αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αίτημα που η Ουάσιγκτον απέρριψε. Στη συνέχεια προέκυψε η ιδέα δημιουργίας του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Reconstruction and Development Fund).

Σύμφωνα με την ιρανική πηγή, ο μηχανισμός προβλέπει τη συμμετοχή χωρών της περιοχής με διάφορους τρόπους, όπως η παροχή δανείων, η δημιουργία πιστωτικών γραμμών ή η άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το χαλυβουργικό συγκρότημα Mobarakeh Steel, διυλιστήρια, αεροδρόμια και γενικότερα κρίσιμες υποδομές που επλήγησαν από τη σύγκρουση.

Το Ιράν, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Μέσης Ανατολής, έχει προσελκύσει ελάχιστες σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία σαράντα χρόνια, καθώς έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου λόγω των διαδοχικών αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων.

Η χώρα διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου και τα τέταρτα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Παράλληλα, διαθέτει έναν νεανικό και μορφωμένο πληθυσμό άνω των 92 εκατομμυρίων κατοίκων, διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση και σημαντικές αναξιοποίητες δυνατότητες σε τομείς όπως τα πετροχημικά, η εξόρυξη, ο τουρισμός και η γεωργία.

Η πηγή διευκρίνισε ότι το επενδυτικό ταμείο είναι πλήρως ανεξάρτητο από τις παράλληλες διαπραγματεύσεις για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για δύο διαφορετικούς χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς με ξεχωριστούς στόχους και χρονοδιαγράμματα.

Το ταμείο δεν θα δημιουργηθεί ούτε θα τεθεί σε λειτουργία πριν από την επίτευξη μιας οριστικής και αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας. Το μνημόνιο κατανόησης, μόλις υπογραφεί, αποσκοπεί στη διαμόρφωση του πλαισίου των διαπραγματεύσεων για τις επόμενες 60 ημέρες.

«Το ταμείο θα δημιουργηθεί μόνο μετά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών, οι διαχειριστές του ταμείου θα συνεργαστούν με τις ιρανικές αρχές και τους επενδυτές για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων», δήλωσε η πηγή.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε σε συνέντευξη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο CBS τη Δευτέρα, κατά την οποία ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισ. δολαρίων, με στήριξη από χώρες του Κόλπου, εφόσον συμμορφωθεί με τη συμφωνία που θα συνάψει με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον Βανς, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την εξάλειψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού και την αποδοχή ενός αυστηρού μηχανισμού επιθεώρησης και ελέγχου.

Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιος θα διαχειρίζεται το ταμείο ούτε με ποιον τρόπο θα λειτουργεί, σημειώνοντας ότι κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μεταξύ των εταιρειών που έχουν ήδη αναλάβει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να δώσει πλήρη κατάλογο.

Το μνημόνιο κατανόησης των 60 ημερών αποτελεί πλαίσιο διαπραγματεύσεων και όχι οριστική συμφωνία. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να εργαστούν παράλληλα σε πολλαπλά μέτωπα, που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

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