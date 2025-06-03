Η Lady Gaga έγινε ξανθιά και το αποτέλεσμα είναι τόσο καλοκαιρινό

Αν είσαι φαν της Lady Gaga, ξέρεις ότι οι αλλαγές στο μαλλί της δεν είναι είδηση, είναι τρόπος ζωής. Όμως αυτή τη φορά, η νέα της εμφάνιση με ένα τεράστιο, icy blonde bouffant (ναι, αυτό το φουσκωτό, θεατρικό στυλ που λατρεύουν οι ποπ σταρ) έκανε τον γύρο του ίντερνετ, και όχι άδικα.

Η αλλαγή συνέβη στις 31 Μαΐου, σε event του Netflix, όπου η Gaga πόζαρε μέσα σε ένα βελούδινο μοβ φέρετρο (γιατί, φυσικά). Μαζί της ήταν και η Jenna Ortega, και οι δυο τους έμοιαζαν λες και βγήκαν από κάποιο εναλλακτικό σύμπαν του Tim Burton. Αν με ρωτάς, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ο Μήνας Υπερηφάνειας.

Από σκούρο καρέ… σε παγωμένη βασίλισσα

Μέχρι τώρα, είχαμε συνηθίσει τη Gaga με κοντό, μαύρο καρέ και αυστηρές goth κοτσίδες. Ξαφνικά, εμφανίστηκε με ένα bouffant που ξεκινούσε από το μέτωπό της και ανέβαινε… προς τον Θεό. Σοβαρά, πρέπει να είχε τουλάχιστον 20 εκατοστά ύψος. Όλο αυτό σε μια ψυχρή, πλατινέ ξανθιά απόχρωση, που θύμιζε κάτι ανάμεσα σε θεά των 60s και φουτουριστική περσόνα.

Το look απογειώθηκε με bleached φρύδια, σχεδόν πορσελάνινο μακιγιάζ και μια πινελιά... χάους: ένα μουτζουρωμένο κόκκινο κραγιόν στη μία άκρη του στόματος, που έσπαγε τη συμμετρία και τόνιζε την όλη sinners meets angels αισθητική.

Φως, σκοτάδι και Gaga

Ο κομμωτής της, Freddie Aspiras, είχε μιλήσει για αυτή τη θεματική και στο Coachella, όταν η Gaga εμφανίστηκε με ένα άλλο extreme χτένισμα. Είχε πει τότε πως ήθελε να εκφράσει «τη δυαδικότητα, την ένταση και την αρμονία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι». Ένα look γήινο, γεμάτο gothic στοιχεία. Το άλλο πιο αέρινο, μαλακό, σχεδόν ουράνιο.

Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και εδώ: τα εκτυφλωτικά ξανθά μαλλιά της θυμίζουν φωτοστέφανο, ενώ το μακιγιάζ σου αφήνει μια σχεδόν… goth γεύση. Είναι glam, είναι punk, είναι Gaga.

Και ξέρεις τι; Χρειαζόμασταν αυτή τη δόση τρέλας και θεατρικότητας για να ξεκινήσει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Γιατί αν δεν βγει η Gaga με ένα bouffant που αγγίζει τον ουρανό, ποια θα το κάνει;

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.