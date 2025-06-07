Η αυθεντική τσάντα Birkin σχεδιάζεται να πωληθεί σε δημοπρασία αυτό το καλοκαίρι, αλλά οι λάτρεις της ιστορίας της μόδας έχουν ακόμα την ευκαιρία να τη δουν από κοντά πριν γίνει ξανά ιδιωτική περιουσία.

Η πιο εμβληματική τσάντα στον κόσμο, η πρωτότυπη που κατασκευάστηκε αρχικά για την Αγγλίδα τραγουδίστρια, ηθοποιό και είδωλο του στυλ Τζέιν Μπίρκιν, εκτίθεται στον οίκο Sotheby's στο Μανχάταν από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Παρίσι για την τελευταία δημόσια παρουσίασή της στη γκαλερί του οίκου δημοπρασιών στο Παρίσι από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου. Θα πωληθεί στην δημοπρασία «Fashion Icons» του οίκου στις 10 Ιουλίου, αλλά η αρχική προσφορά δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

«Σε αυτό το στάδιο θα το κοινοποιήσουμε ιδιωτικά σε πιθανούς πλειοδότες» δήλωσε στους New York Times η Μόργκαν Χαλίμι, επικεφαλής τσαντών και μόδας για τον οίκο Sotheby's παγκοσμίως. «Προφανώς είναι ένα μοναδικό κομμάτι, εντελώς διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη τσάντα ή οποιαδήποτε άλλη Birkin. Καταρρίπτουμε ρεκόρ με τις τσάντες Birkin σε τακτική βάση σε δημοπρασίες. Έχει αξία λόγω αυτού που είναι και όσων έχουν συμβεί εξαιτίας αυτής της τσάντας», συμπλήρωσε.

Η αυθεντική τσάντα Hermès Birkin που ανήκε στην Τζέιν Μπίρκιν εκτέθηκε στη Γαλλία για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο της έκθεσης «Excellence à la Française» στο Παρίσι. Η τσάντα, η οποία έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ πολυτελείας στην ιστορία, είχε προηγουμένως παρουσιαστεί μόνο δύο φορές - στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 2018 και στο Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου το 2020.

The original Hermès Birkin bag, owned by the actor Jane Birkin, is going up for auction pic.twitter.com/h7qtzHudpw — Reuters (@Reuters) June 7, 2025

Το συγκεκριμένο στυλ τσάντας γεννήθηκε πριν από 40 χρόνια, έπειτα από μια τυχαία συνάντηση σε μια σύντομη πτήση από το Παρίσι στο Λονδίνο της Τζέιν Μπίρκιν και του διευθύνοντος συμβούλου του Hermès, Ζαν Λουί Ντουμάς. Ταξιδεύοντας με τη μικρή της κόρη, Σαρλότ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξήγησε ότι προτιμούσε τις μεγάλες τσάντες και ότι είχε καταφύγει στη χρήση ενός ψάθινου καλαθιού που είχε αγοράσει στην Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθώς οι περισσότερες τσάντες ήταν πολύ μικρές. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το περιεχόμενο του καλαθιού της έπεσε πάνω στον Ντουμάς, ο οποίος καθόταν δίπλα της, γεγονός που πυροδότησε μια συζήτηση για το σχεδιασμό μιας τσάντας με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ο Ντουμάς αργότερα ενσωμάτωσε στοιχεία από το υπάρχον σχέδιο Haut à Courroies του Hermès και το ολοκληρωμένο πρωτότυπο παραδόθηκε στην Τζέιν Μπίρκιν το 1985. Ο οίκος ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομά της για την τσάντα.

Η πρώτη τσάντα διέθετε επτά μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν επαναλήφθηκαν ποτέ σε μεταγενέστερα μοντέλα Birkin, τα οποία ολοκληρώθηκαν χρόνια αργότερα και δεν φέρουν καμία από αυτές τις αρχικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και γι αυτό η πρωτότυπη είναι μοναδική.

Η τσάντα Birkin που πωλείται είναι μοναδική στο είδος της — όχι μόνο ως η πρωτότυπη, αλλά και επειδή φέρει τα αρχικά της Αγγλίδας τραγουδίστριας, είναι ορατή η φθορά από δεκαετίες καθημερινής χρήσης έχει παλιά αυτοκόλλητα της UNICEF στο εσωτερικό. O οίκος δημοπρασιών τη χαρακτηρίζει ως την τσάντα που άλλαξε την ιστορία της μόδας.

Πηγή: skai.gr

