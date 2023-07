Οι εμβληματικές εμφανίσεις της Carrie Bradshaw που δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ

Kαι τα fashion κομμάτια που κυκλοφορούν ακόμα στην αγορά

Με τη νέα σεζόν του And Just Like That… θυμόμαστε ξανά τα ρούχα που ανέδειξαν το στυλ της Carrie Bradshaw.

Η σειρά που ακολούθησε τις ζωές τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη, κλείνει φέτος τα 25, και μόλις ο δεύτερος κύκλος της spin-off σειράς And Just Like That… βγήκε στις οθόνες μας. Πριν δούμε πώς ζουν τη μέση ηλικία η Carrie, η Miranda και η Charlotte ας θυμηθούμε τα κομμάτια μόδας που έκανε διάσημα το Sex and the City και που μπορείς ακόμα να βρεις στην αγορά.

Τα ρούχα του Sex and the City παραμένουν μερικά από τα πιο αξέχαστα και ο αντίκτυπος της σειράς στη μόδα μπορεί να γίνει αισθητός μέχρι σήμερα.

Τα μεταξένια slip φορέματα, οι τούλινες φούστες και τα γιλέκα που όλοι ζηλέψαμε όταν τα φορούσε η Carrie, είναι διαχρονικά. Πράγματι, ένα τέταρτο του αιώνα μετά, η μόδα των 90s και 00s κάνει ξανά τον κύκλο της, και εμφανίζεται για άλλη μια φορά στις πασαρέλες και στις γκαρνταρόμπες μας.

Η Carrie Bradshaw καθιέρωσε το brand του Manolo Blahnik, ενώ η Fendi Baguette που κράτησε στην 3η σεζόν έγινε αμέσως sold out, όπως και η τσάντα Dior Saddle, την ίδια εποχή. Μερίδιο επιτυχίας που πρέπει να αποδωθεί και στη στυλίστρια της σειράς, Patricia Field.

Το Sex and the City όχι μόνο αντανακλούσε τις τάσεις της μόδας, αλλά τις έθετε, αλλάζοντας την κουλτούρα και τις έννοιες των κανόνων. Καθώς βλέπουμε τον δεύτερο κύκλο του And Just Like That…, με τα κοκτέιλ μας, ρίχνουμε μια ματιά σε μερικά από τα βασικά κομμάτια μόδας που η Carrie Bradshaw και το Sex and Τhe City ανέδειξε σε εμβληματικά.

Fendi Baguette Bag

Fendi, Sequin Baguette Bag, £3,600

Manolo Blahnik Shoes

Manolo Blahnik, Royal Blue Hangisi 105 Satin Pumps, 1,075.00€‌

Dior Saddle Bag

Dior, Gray Oblique Embroidery Saddle Bag, 3.300,00€

Το Midi Slip Dress

Theory, – Satin Slip Midi Dress, 311€

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.