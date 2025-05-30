Η Julianne Moore έκοψε τα μαλλιά της σε ένα blunt lob - Το πιο κοντό look της εδώ και δεκαετίες

Έχω δει μόνο λίγα επεισόδια από τη σειρά Sirens, οπότε χωρίς spoilers παρακαλώ, αλλά ελπίζω ακόμα η Julianne Moore να υποδύεται μια μυθική σειρήνα. Με τέτοια φωνή και αυτό το χρώμα μαλλιών, είναι ιδανική για τον ρόλο.

Ήταν καιρός να δούμε μια διάσημη "γοργόνα" με κοντό καρέ. Άλλωστε, αυτό το καλοκαίρι όλες θα φοράμε bob και lob, και η αντιπροσώπευση μετράει, ειδικά όταν έρθει η ώρα να βουτήξεις στην πισίνα.

Το Blunt Lob της Julianne Moore

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Moore έκοψε τα διάσημα κόκκινα μαλλιά της μέχρι λίγο κάτω από τους ώμους. Την πρώτη ματιά στο blunt lob την πήραμε στο Φεστιβάλ Καννών, στην πρεμιέρα της ταινίας The Phoenician Scheme, όπου τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια λεία, μεσαία χωρίστρα και κομψή αλογοουρά.

Η πραγματική αποκάλυψη έγινε λίγες μέρες μετά, στη Νέα Υόρκη, όπου γιόρτασε την πρεμιέρα της νέας της σειράς στο Netflix. Εκεί, κράτησε τη μεσαία χωρίστρα και ίσιωσε τα μαλλιά της, αφήνοντάς τα κάτω ώστε να φαίνεται καθαρά πόσο blunt (ίσιο, χωρίς layers) ήταν το κόψιμο. Οι άκρες γύριζαν ελαφρώς προς τα μέσα, δίνοντας ένα κομψό και διαχρονικό αποτέλεσμα.

Γιατί έκοψε τα μαλλιά της η Julianne Moore

Σε συνέντευξη στο Entertainment Tonight στο κόκκινο χαλί του Sirens, η Moore αποκάλυψε ότι έκοψε τα μαλλιά της για να μπει στο ρόλο σε μια νέα ταινία με τον Jesse Eisenberg. «Μου αρέσει πολύ. Ήταν διασκεδαστικό να το κάνω», είπε. Στην εποχή που κυριαρχούν οι περούκες, είναι κάτι να πεις για μια ηθοποιό που επιλέγει να κάνει το πραγματικό κούρεμα για τον ρόλο της.

Έμπνευση για το καλοκαίρι

Ειλικρινά, τι άλλη απόδειξη χρειαζόμαστε ότι αυτό είναι το ιδανικό κούρεμα για το καλοκαίρι; Το φοράς σε επίσημη περίσταση, στην καθημερινότητα, ή το πιάνεις σε κομψή αλογοουρά. Ευχαριστούμε για την έμπνευση, Miss Moore, αν και δεν αντέχω τη ζήλια για αυτό το τέλειο auburn χρώμα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.