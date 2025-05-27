Lip contouring: Το αγαπημένο κόλπο των makeup artists για πιο «γεμάτα» χείλη, χωρίς ενέσεις

Στα ’90s είχαμε τα φρύδια, πότε υπερβολικά λεπτά, πότε φουλ φουντωτά. Η επιδερμίδα πέρασε κι αυτή τα δικά της: από τη λευκή πούδρα με μόλυβδο των ευγενών, μέχρι τη «γυάλινη επιδερμίδα» του σήμερα. Και τα χείλη; Αυτά μπήκαν δυναμικά στο προσκήνιο κάπου στο 2016, όταν η Kylie Jenner εγκαινίασε την εποχή του “King Kylie” με ένα πιο γεμάτο στόμα και ένα... viral Lip Kit.

Από τότε, ο κόσμος έψαχνε τρόπους να αποκτήσει πιο πλούσια χείλη: shot glasses (ας μην τα ξαναθυμηθούμε), fillers, you name it. Πλέον όμως, οι makeup artists έχουν βρει τρόπους να “φουσκώνουν” τα χείλη μόνο με μακιγιάζ. Χωρίς βελόνες, χωρίς πόνο, χωρίς έξοδα συντήρησης. Καλώς ήρθες στο lip contouring, το νέο κόλπο που κάνει τα χείλη να δείχνουν μεγαλύτερα, με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Τι είναι το Lip Contouring;

Είναι μια τεχνική περίγραμψης που δίνει την ψευδαίσθηση πιο γεμάτων χειλιών, χρησιμοποιώντας μολύβι χειλιών σε ψυχρούς τόνους. Όπως κάνουμε contour στα ζυγωματικά ή στο σαγόνι για να δημιουργήσουμε σκιές, έτσι και στο στόμα: χρησιμοποιώντας ένα λίγο πιο “γκριζαρισμένο” μολύβι από το φυσικό σου χρώμα, μπορείς να μιμηθείς τις φυσικές σκιές που θα υπήρχαν σε ένα πιο γεμάτο στόμα, και το αποτέλεσμα είναι απίστευτα πειστικό.

Είναι το ίδιο με το lip liner;

Όχι ακριβώς. Το lip liner είναι το προϊόν, ένα μολύβι που καθορίζει το περίγραμμα των χειλιών σου. Το lip contouring είναι τεχνική. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις lip liner για να το κάνεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι συνήθως.

Το lip contour γίνεται συνήθως με contour προσώπου ή μολύβι σε ψυχρούς τόνους. Εστιάζεις σε σημεία όπου φυσικά θα έπεφτε σκιά, δηλαδή πάνω από το Cupid’s bow και κάτω από το κέντρο του κάτω χείλους, εκεί όπου προεξέχει πάνω από το πηγούνι. Το κλειδί; Καθόλου σκληρές γραμμές. Θέλουμε blending, διάχυση και απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

Πώς να κάνεις Lip Contour βήμα-βήμα

1. Προετοίμασε τα χείλη σου

Ξεκίνα με ενυδάτωση. Βάλε lip balm ή ένα lip mask (όπως το Lip Sleeping Mask της Laneige) και άφησέ το για καμιά ώρα να απορροφηθεί. Πριν ξεκινήσεις το μακιγιάζ, σκούπισέ το απαλά με χαρτί.

Μετά, βάλε λίγη βάση (ό,τι έχει απομείνει στο σφουγγαράκι από το foundation ή concealer) πάνω στα χείλη και λίγη πούδρα από πάνω. Αυτό θα βοηθήσει το προϊόν να «κολλήσει» και να μείνει στη θέση του.

2. Χάραξε το σχήμα σου

Πάρε ένα μολύβι χειλιών σε ψυχρό τόνο (κάτι προς το “γκρι καφέ”) και κάνε ελαφρύ overline μόνο σε δύο σημεία:

στο πάνω μέρος του Cupid’s bow

στο κάτω κέντρο του κάτω χείλους

Μετά, σβήσε τις γραμμές με το δάχτυλο ή με ένα πυκνό πινέλο σκιάς. Μην πας το περίγραμμα μέχρι τις άκρες των χειλιών, θα δείχνει αφύσικο.

3. Πρόσθεσε βάθος

Ξεκίνα να σβήνεις το προϊόν προς τα μέσα, όχι προς τα έξω. Αυτό δίνει την αίσθηση μιας σκιάς που μεγαλώνει το στόμα. Στη συνέχεια, δώσε και λίγο βάθος στις γωνίες των χειλιών σου (εκεί που είναι πιο σκουρόχρωμες φυσικά), για ακόμα πιο τρισδιάστατο εφέ.

4. Ολοκλήρωσε με το κραγιόν σου

Τώρα που έχεις κάνει το contour, βάλε το κραγιόν, το μολύβι ή το gloss σου, σβήνοντάς τα απαλά προς τις “σκιάσεις” που έφτιαξες. Θέλεις το αποτέλεσμα να είναι seamless, χωρίς να φαίνεται πού ξεκινάει το contour και πού τελειώνει το προϊόν.

Beauty tips για μεγαλύτερη διάρκεια

Μην το παρακάνεις: Ο πειρασμός να πας σε πιο “σκούρο” περίγραμμα είναι μεγάλος, αλλά makeup artists προειδοποιούν οτι λίγη σκιά φτάνει. Μην το παρακάνεις με το contour ή το bronzer.

Πούδρα παντού: Αν χρησιμοποιήσεις προϊόν σε μορφή κρέμας, σφράγισέ το με λίγη διάφανη πούδρα. Μπορεί να ακούγεται κάπως...στεγνό, αλλά είναι pro tip, και κρατάει τα πάντα στη θέση τους.

Αυτό ήταν! Το lip contouring είναι το απόλυτο beauty hack για χείλη πιο πλούσια και juicy, χωρίς βελόνες, χωρίς δεσμεύσεις. Ένα μικρό τρικ, μεγάλη διαφορά.

