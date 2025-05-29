Το ανέμελο «Off-Duty» καρέ της Gigi Hadid είναι η καλύτερη έμπνευση για το καλοκαίρι

Aν και εμείς τα κορίτσια της δουλειάς δεν έχουμε πια επίσημες καλοκαιρινές διακοπές (σνιφ), υπάρχουν ακόμα τρόποι να βάλεις λίγο “school’s out” ενέργεια στη ζωή σου από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο.

Μπορείς να φας καρπούζι για μεσημεριανό, να φορέσεις ένα balm για τα χείλη σε guava απόχρωση και να κόψεις τα μαλλιά σου με την (γλυκιά) δικαιολογία ότι “μέχρι τον Σεπτέμβρη θα έχουν ξαναμακρύνει”.

Και φυσικά, να βεβαιωθείς πως και τα μαλλιά σου ξέρουν ότι… είναι εκτός υπηρεσίας.

Το “Off-Duty” καρέ της Gigi Hadid

Αυτή την εβδομάδα, η Gigi Hadid παρουσίασε το απόλυτο χτένισμα-έμπνευση για τις καλοκαιρινές διακοπές, ή για να μοιάζεις σαν να είσαι σε διακοπές ακόμα κι όταν είσαι στο γραφείο. Το κούρεμα έφτανε λίγο κάτω από τους ώμους και συνδύαζε διαφορετικές υφές, δημιουργώντας ένα look ανέμελο και cool.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.