Τα γυαλιά ηλίου καταστρέφουν το μακιγιάζ σου; - Αυτή είναι η λύση…

Σε απογοητεύουν τα σημάδια που αφήνουν τα γυαλιά ηλίου στο μακιγιάζ σου; Μην ανησυχείς, η λύση ίσως βρίσκεται ήδη μέσα στο νεσεσέρ σου. Δες τι προτείνει μια επαγγελματίας makeup artist για να αποφύγεις τα ενοχλητικά «βαθουλώματα» στη βάση σου.

Γιατί αφήνουν σημάδια τα γυαλιά ηλίου;

Το έχουμε πάθει όλες: απολαμβάνεις τον ήλιο φορώντας τα αγαπημένα σου γυαλιά και όταν τα βγάζεις… αποκαλύπτονται δύο κόκκινα σημάδια στη μύτη σου ή χαλάει το foundation στα πλάγια. Και χωρίς τρόπο να τα «διορθώσεις» εύκολα (εκτός από το να περιμένεις να εξαφανιστούν μόνα τους), καταλήγουν να σε εκνευρίζουν.

Τα γυαλιά, είτε ηλίου είτε οράσεως, αφήνουν σημάδια κυρίως στη μύτη εξαιτίας της πίεσης που ασκούν τα μαξιλαράκια (nose pads). Αν είναι πολύ σφιχτά ή σκληρά, πιέζουν το δέρμα και προκαλούν ερυθρότητα ή ερεθισμό – και φυσικά, αλλοιώνουν το μακιγιάζ σου.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από τα σημάδια που αφήνουν τα γυαλιά ηλίου στις πλευρές της μύτης», λέει η Mel Trierweiler, makeup artist για την Revolution Beauty. «Αλλά η λύση μπορεί να βρίσκεται ήδη στο νεσεσέρ σου».

Πώς να αποφύγεις τα σημάδια από τα γυαλιά ηλίου

Η λύση; Πούδρα baking, ή αλλιώς setting powder.

«Για να προλάβεις τα σημάδια από τα γυαλιά ηλίου, απλώς εφάρμοσε λίγη διάφανη loose πούδρα στη γέφυρα της μύτης και στο εσωτερικό πλαίσιο των γυαλιών σου», εξηγεί η Mel. «Η πούδρα δημιουργεί ένα φράγμα, απορροφά την περιττή λιπαρότητα και εμποδίζει τη μεταφορά του μακιγιάζ».

Η makeup artist εξηγεί επίσης ότι η πούδρα μπορεί να απλωθεί απευθείας πάνω στο σκελετό των γυαλιών και στη μύτη σου, αφού πρώτα καθαρίσεις καλά τα γυαλιά σου το πρωί. «Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζεις τα γυαλιά καθημερινά, γιατί τα υπολείμματα λιπαρότητας διασπούν το μακιγιάζ και προκαλούν σημάδια».

Και για ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα, η Mel προτείνει το εξής:

«Ψέκασε το beauty blender σου με setting spray πριν το βουτήξεις στη loose πούδρα, αυτό θα προσφέρει extra κράτημα και μεγαλύτερη διάρκεια. Κλειδώνει αμέσως το μακιγιάζ στη θέση του και αφήνει την επιδερμίδα ματ και αψεγάδιαστη».

Και αν είσαι εκτός σπιτιού;

Η Mel προτείνει να έχεις μαζί σου πούδρα και ένα beauty blender ή powder puff. «Η επαναφορά του μακιγιάζ γίνεται παιχνιδάκι χωρίς καν να ακουμπήσεις το πρόσωπό σου με τα χέρια σου». Αυτό ήταν! Ένα απλό κόλπο, zero effort και… goodbye σημάδια!

