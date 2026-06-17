Η Αντζελίνα Τζολί έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα ότι ακόμη ένα από τα παιδιά της δεν χρησιμοποιεί πλέον το επώνυμο του Μπραντ Πιτ.

Η 51χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στην προβολή της νέας της ταινίας «Couture». Έξω από το ξενοδοχείο την περίμεναν θαυμαστές και φωτογράφοι, με την ίδια να εμφανίζεται πιο λαμπερή από ποτέ.

Για την περίσταση, η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε ένα στράπλες μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και κομψές ντραπέ λεπτομέρειες. Στην ταινία «Couture», η Τζολί υποδύεται μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που ταξιδεύει στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του μαστού. Ο ρόλος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για την ηθοποιό, καθώς η ίδια είχε υποβληθεί το 2013 σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, όταν διαπιστώθηκε ότι φέρει μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1, η οποία αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει μιλήσει πολλές φορές για την απώλεια της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, η οποία πέθανε από καρκίνο, ενώ πρόσφατα παραδέχτηκε πως θα έδινε τα πάντα για να την έχει δίπλα της και να γνωρίσει τα εγγόνια της.

Angelina Jolie looked chic as she stepped out in NYC on Tuesday to promote her new movie “Couture.” 😎🖤✨(🎥: Backgrid) pic.twitter.com/nrwWHY06E1 — ExtraTV (@extratv) June 17, 2026

Η έξοδός της στη Νέα Υόρκη ήρθε λίγο μετά την είδηση ότι ο 17χρονος γιος της, Νοξ, φέρεται να αφαίρεσε το επώνυμο Πιτ από το απολυτήριό του, χρησιμοποιώντας το όνομα Νοξ Τζολί. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και άλλα παιδιά του πρώην ζευγαριού, όπως η Σιλό, η Βιβιέν και η Ζαχάρα. Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ, που παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2019, έχουν αποκτήσει και μεγαλώσει μαζί έξι παιδιά.

Πηγή: skai.gr

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