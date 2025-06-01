Έχεις κλείσει ραντεβού για microneedling, ραδιοσυχνότητες ή κάποιο λέιζερ και αναρωτιέσαι αν πρέπει να κάνεις κάτι πιο πριν; Η απάντηση είναι ναι, και πίστεψέ με, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αν φροντίσεις σωστά το δέρμα σου πριν τη θεραπεία, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, η αποθεραπεία πιο εύκολη και το glow σου θα κρατήσει περισσότερο.

Ορίστε λοιπόν τα πέντε πιο βασικά πράγματα που αξίζει να κάνεις για να υποδεχτείς τη θεραπεία όπως της αξίζει:

1. Σωστή διατροφή

Ξεκινάμε από μέσα προς τα έξω. Πριν πας να κάνεις οποιαδήποτε θεραπεία, φρόντισε να έχεις ενισχύσει το δέρμα σου με τα σωστά "καύσιμα". Δηλαδή, τρώγε καλά λιπαρά (ωμέγα-3, όπως αυτά που βρίσκεις στον σολομό, τα καρύδια ή το λινέλαιο), πιες πολύ νερό, βάλε στο πιάτο σου φρούτα και λαχανικά και, γενικά, προσπάθησε να δώσεις στον οργανισμό σου όλα τα απαραίτητα για να στηρίξει και να αναπλάσει το δέρμα σου εκ των έσω.

2. Κάνε απολέπιση… αλλά εγκαίρως

Ναι μεν θέλουμε καθαρό και λείο δέρμα πριν από τη θεραπεία, αλλά δεν θέλουμε να είναι ευαίσθητο ή ερεθισμένο. Γι’ αυτό, αν κάνεις απολέπιση (είτε φυσική, είτε χημική), κάν’ τη αρκετές ημέρες πριν το ραντεβού σου, όχι την προηγούμενη. Ένα καλό απολεπιστικό θα βοηθήσει να φύγουν τα νεκρά κύτταρα και να «δουλέψει» καλύτερα η ενέργεια ή το microneedling. Μετά όμως, σταμάτα. Άσε το δέρμα να ηρεμήσει πριν μπει στη διαδικασία της θεραπείας.

3. Δώσε έξτρα ενυδάτωση και φρόντισε το κολλαγόνο σου

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα: ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση. Βάλε έναν ορό με υαλουρονικό οξύ πρωί και βράδυ, και κλείδωσε την υγρασία με μια καλή ενυδατική κρέμα. Αν έχεις κι ένα προϊόν με πεπτίδια, ακόμα καλύτερα, βοηθούν να “ξυπνήσει” η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και να στηρίξεις τη σύσφιξη που πας να κάνεις. Εννοείται ότι δεν ξεχνάς το αντηλιακό σου. Κάθε. Μέρα.

4. Σταμάτα τη ρετινόλη και τα «δυνατά» προϊόντα

Όσο κι αν αγαπάς τη ρετινόλη, τις οξείες και τα άλλα δραστικά, λίγες μέρες πριν την θεραπεία πρέπει να τα αφήσεις στην άκρη. Το δέρμα χρειάζεται να είναι όσο πιο ήρεμο και σταθερό γίνεται, χωρίς ερεθισμούς ή ξηρότητα. Όταν περάσουν οι πρώτες μέρες μετά την θεραπεία και πάρεις το οκ από τον ειδικό σου, μπορείς να τα επαναφέρεις σιγά-σιγά.

5. Συνδύασε σωστά την θεραπεία με τα προϊόντα σου

Πολλές από τις σύγχρονες θεραπείες, όπως το microneedling ή τα λέιζερ, δημιουργούν μικρο-διόδους στο δέρμα, που σημαίνει πως απορροφούν καλύτερα ό,τι βάλεις επάνω τους. Εδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή: δεν βάζουμε ό,τι κι ό,τι. Χρησιμοποίησε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για μετά από θεραπείες, με καταπραϋντικά συστατικά, χωρίς αρώματα και με στόχο την επούλωση και την ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Επίσης, αν η θεραπεία σου είναι πιο "επιθετική", επένδυσε σε μια καλή αναπλαστική κρέμα για να βοηθήσεις την αποκατάσταση.

Και κάτι τελευταίο...

Μην υποτιμάς την προετοιμασία. Όπως σε κάθε τι, όσο καλύτερα προετοιμαστείς, τόσο καλύτερα θα πάει. Δώσε χρόνο στο δέρμα σου, φρόντισέ το με αγάπη και μη βιαστείς. Η σωστή φροντίδα πριν τη θεραπεία είναι το μυστικό για να δεις αποτελέσματα που όχι μόνο φαίνονται, αλλά διαρκούν. Καλή επιτυχία, και shine on.

