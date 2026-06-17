Στον χαρακτηρισμό «τζάμπα» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός δεν αποτελεί απλώς πολιτική κριτική της κυβέρνησης, αλλά αποτυπώνει, όπως είπε, την πραγματικότητα. «Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του “δώσ' τα όλα”, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Δεν λέω μόνο εγώ “τζάμπα” τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δεν τους είπε μόνο ο πρωθυπουργός. Η ίδια η πραγματικότητα τους λέει», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι πλέον υπάρχει νομοθετική υποχρέωση τα κόμματα να παρουσιάζουν κοστολογημένα προγράμματα πριν από τις εκλογές, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για προτάσεις που, όπως είπε, εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

«Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους;», ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την αντιπολίτευση για δωρεάν παροχές. «Τζάμπα μέχρι τους νέους 25 ετών λέει ο ένας, τζάμπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος. Το τζάμπα τι είναι; Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο κ. Τσίπρας έβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Όλα αυτά, λοιπόν, εγώ τα ακούω βερεσέ», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις φόρων»

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνεται συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόβλεψη χρηματοδότησης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση του φόρου για τους νέους εργαζόμενους, εξηγώντας προηγουμένως από πού προέρχονται οι αναγκαίοι πόροι.

«Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Αρκούν όλα αυτά, επειδή είναι αυξημένο το κόστος ζωής; Απαντώ πως όχι. Αλλά εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια», τόνισε.

Παράλληλα προανήγγειλε νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

«Βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα, ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις, σημειώνοντας ότι μένει να φανεί ποιες θα είναι τελικά οι αποφάσεις του.

«Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος ο κ. Σαμαράς», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι κάθε φορά που ακούει αναφορές στην «ψυχή της παράταξης», σκέφτεται τους απλούς ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διαχρονικά στηρίζουν την παράταξη χωρίς προσωπικά ανταλλάγματα.

«Κάθε φορά που ακούω επίκληση στην ψυχή της παράταξης, σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά εκπροσωπούν και εκφράζουν την ψυχή της παράταξης, που είναι οι ανώνυμες και οι ανώνυμοι νεοδημοκράτες, αυτοί που δηλαδή επέλεξαν να μην παίξει κάπου το όνομά τους, δεν ζήτησαν κάτι», είπε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ανθρώπους που «αγωνίζονται για τις ιδέες τους» και παραμένουν σταθεροί στις επιλογές τους ανεξαρτήτως πολιτικών συνθηκών. «Έχουν έναν βασικό κανόνα: στα εύκολα και στα δύσκολα, να μένουν εκεί. Είναι εκείνοι που αγωνίζονταν διαχρονικά για αυτό, χωρίς ποτέ να ζητήσουν τίποτα», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η βάση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί πάνω απ’ όλα τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που θέλουν, είναι την παράταξη ενωμένη», ανέφερε.

«Υποκριτική η ανθρωποφαγία για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την τελευταία εξέλιξη της εισαγγελικής πρότασης για ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής e-mails, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε το εξής:

Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία. Οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, κατηγορούνται στην πραγματικότητα για ένα μέιλ, έτσι; Θα δούμε τι θα πει το δικαστήριο, μη βιαζόμαστε. Σε μια εποχή που κάθε μέρα παίρνουμε μην πω εκατοντάδες SMS, από ανθρώπους που δεν τους έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, τους αντιμετωπίζουμε περίπου σαν εγκληματίες».

Πηγή: skai.gr

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