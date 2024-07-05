18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Εκνευρισμό στην Άγκυρα προκάλεσε η «καμπάνα» δύο αγωνιστικών που επέβαλε επίσημα η UEFA στον Τούρκο ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ για την εθνικιστική χειρονομία των Γκρίζων Λύκων που έκανε στον αγώνα με την Αυστρία στο Euro.

Ο αμυντικός έκανε τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων μετά το γκολ που πέτυχε στη φάση των 16 κόντρα στην Αυστρία (2-1), προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι ένα τουρκικό εξτρεμιστικό κίνημα, που παρακολουθείται εδώ και χρόνια από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος στη Γερμανία.

H ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ



«Σχετικά με την απόφαση της UEFA για τον Τούρκο ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ



Λυπούμαστε που η UEFA απέκλεισε τον εθνικό μας ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ για δύο αγώνες.



Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνονται για να φέρουν κοινωνίες και χώρες πιο κοντά.



Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει βαθιά απογοήτευση στους πολίτες μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η τάση της προκατάληψης κατά των ξένων αυξάνεται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες».



Regarding the Decision by UEFA about Turkish National Footballer Merih Demiral https://t.co/LhauxdhkJl pic.twitter.com/tyH9WzIs4B — Turkish MFA (@MFATurkiye) July 5, 2024

