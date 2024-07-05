Euro 2024: Ποινή μίας αγωνιστικής με… αναστολή στον Μπέλιγχαμ

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ένα μεγάλο βάρος έφυγε από τις πλάτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αφού θα έχει διαθέσιμο για τον αγώνα με την Ελβετία τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.



Ο πολυσχιδής μέσος τιμωρήθηκε από την UEFA με μία αγωνιστική με… αναστολή ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκτίεται άμεσα και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά με αυτή στον αγώνα απέναντι στην Σλοβακία.

Στο γκολ της ισοφάρισης με το απίθανο ψαλιδάκι, ο Μπέλιγχαμ στράφηκε προς το μέρος του πάγκου και των φίλων της αντιπάλου κάνονταςΠέρα από την συγκεκριμένη ποινή που του επιτρέπει να αγωνιστεί στον προημιτελικό του Σαββάτου, στον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκεύψους 30.000 ευρώ «για παραβίαση κανόνων αξιοπρεπούς συμπεριφοράς», όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

