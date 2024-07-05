Λογαριασμός
Euro 2024: Ποινή μίας αγωνιστικής με… αναστολή στον Μπέλιγχαμ

Κανονικά θα αγωνιστεί στον προημιτελικό με την Ελβετία ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, αφού η ποινή μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε για τον πανηγυρισμό του στο γκολ επί της Σλοβακίας δεν εκτίεται άμεσα

Jude Bellingham
Ένα μεγάλο βάρος έφυγε από τις πλάτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αφού θα έχει διαθέσιμο για τον αγώνα με την Ελβετία τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο πολυσχιδής μέσος τιμωρήθηκε από την UEFA με μία αγωνιστική με… αναστολή ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκτίεται άμεσα και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά με αυτή στον αγώνα απέναντι στην Σλοβακία.



Στο γκολ της ισοφάρισης με το απίθανο ψαλιδάκι, ο Μπέλιγχαμ στράφηκε προς το μέρος του πάγκου και των φίλων της αντιπάλου κάνοντας άσεμνες χειρονομίες.

Πέρα από την συγκεκριμένη ποινή που του επιτρέπει να αγωνιστεί στον προημιτελικό του Σαββάτου, στον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ «για παραβίαση κανόνων αξιοπρεπούς συμπεριφοράς», όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
