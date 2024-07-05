Κρόος: «Δεν πιστεύω πως θα παίξω το τελευταίο μου παιχνίδι με την Ισπανία»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γερμανία και Ισπανία μονομαχούν το βράδυ της Παρασκευής (19:00) στον προημιτελικό του Euro 2024 για μια θέση στους «4» της διοργάνωσης.



Ο Τόνι Κρόος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της έως τώρα πορείας των διοργανωτών και έχοντας αποφασίσει ότι θα αποσυρθεί όταν τελειώσει το τουρνουά, εξέφρασε την άποψή του πως το ματς απέναντι στη «φούρια ρόχα» δεν θα είναι το τελευταίο του.

«Ο στόχος, ατομικός και ομαδικός, είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Έχουμε μεγάλη θέληση να προχωρήσουμε και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε. Η παρουσία στους 8 ήταν ο μίνιμουμ στόχος.Ξέρω πολύ καλά τον Χοσέλου και ξέρω τι σκόπευε να κάνει. Τον αφήνω να έχει αυτή την επιθυμία για μένα και θα κάνουμε τα πάντα για μην πραγματοποιηθεί.Δεν πιστεύω ότι θα παίξω το τελευταίο μου παιχνίδι την Παρασκευή οπότε πιστεύω ότι θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος μέσος.

