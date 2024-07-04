18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Κανονικά το Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα βρισκόταν στο Αζερμπαϊτζάν. Τα σχέδια άλλαξαν και, όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας, για τον αγώνα της Τουρκίας εναντίον Ολλανδίας με στόχο την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στη Γερμανία.

Θέλει να στηρίξει την «ομάδα του» μετά τις τεράστιες διαστάσεις εκτός ποσοσφαιρικού τερέν που πήρε ο εθνικιστικός χαιρετισμός των Γκρίζων Λύκων από τον παίκτη Μερίχ Ντεμιράλ της Εθνικής Τουρκίας στο ματς εναντίον της Αυστρίας.

Διπλωματικός αναβρασμός σε Άγκυρα, Βερολίνο

H περιρρέουσα πολιτική και διπλωματική ατμόσφαιρα είναι πάντως ήδη τεταμένη, προκαλώντας ένα νέο μπρα ντε φέρ μεταξύ Άγκυρας και Βερολίνου. Λίγο πριν από την άφιξη του Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο οι διπλωματικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πρώτα εκλήθη στην Άγκυρα ο Γερμανός πρέσβης στην Τουρκία, Γιούργκεν Σουλτς, μετά τις δηλώσεις της Γερμανίδας υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ για την υπόθεση, καταδικάζοντας την χειρονομία της εθνικιστικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων σε γερμανικά γήπεδα, δηλώσεις όμως που θεωρήθηκαν «ξενοφοβικές» από την πλευρά της Άγκυρας.

Άμεση ήταν όμως η απάντηση του Βερολίνου, με την υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ να καλεί επίσης σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών τον Τούρκο πρέσβη στο Βερολίνο Αχμέτ Μπασάρ Σεν για εξηγήσεις. «Συζητήσαμε με τον Τούρκο πρέσβη το περιστατικό» ανέφερε στη συνέχεια εκπρόσωπος του υπ. Εξωτερικών στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Η υπόθεση πάντως παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, με ολοένα περισσότερους Γερμανούς πολιτικούς να ζητούν την απαγόρευση των Γκρίζων Λύκων και στη Γερμανία, οι οποίοι παρακολουθούνται εδώ και χρόνια από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Πληθαίνουν οι φωνές για απαγόρευση των Γκρίζων Λύκων

Στη γερμανική βουλή τόσο Η Αριστερά όσο και η νεοφυής Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ έθεσαν θέμα απαγόρευσης της δράσης των Γκρίζων Λύκων στη Γερμανία. «Μόνο η γερμανική κυβέρνηση κοιτάζει αλλού και δεν θέλει να δει ότι υπάρχει πρόβλημα» ανέφερε στην εφημερίδα Tagesspiegel η Κατίνα Σούμπερτ από την Αριστερά. «Η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ να μην παραπονιέται απλώς, αλλά να απαγορεύσει τους Γκρίζους Λύκους και τον χαιρετισμό τους. Αυτό ζητάμε να κάνει» ανέφερε η Σεβίμ Νταγκντελέν, εκπρόσωπος της Συμμαχίας της Σάρα Βάγκενκνεχτ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Υπέρ της απαγόρευσης των Γκρίζων Λύκων τάσσεται και ο Πράσινος υπ. Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ, ενώ ο Στέφαν Χεκ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) άσκησε κριτική στην επίσκεψη Ερντογάν το Σάββατο στο Βερολίνο για το Euro, θεωρώντας την «ανάμειξη» στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας.

Οι Γκρίζοι Λύκοι απαριθμούν σύμφωνα με επίσημα στοιχεία πάνω από 11.000 μέλη επί γερμανικού εδάφους, ενώ έχουν παραδοσιακά βαθιές ρίζες στους κόλπους τοπικών τουρκικών ενώσεων ανά τη Γερμανία. Η απαγόρευσή τους στη Γερμανία, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία, είναι δύσκολη, διότι πρώτον δεν αποτελούν από νομική άποψη «ένωση», δεύτερον πολλά μέλη τους δεν είναι «δηλωμένα» ούτε «κατονομάζονται» ρητά και τρίτον απαιτείται απόφαση της Γερμανίδας υπ. Εσωτερικών, όπως έχει γίνει πρόσφατα για την περίπτωση ισλαμιστικών δικτύων.

Ένα Σαββατοκύριακο που αναμένεται εκρηκτικό

Σίγουρο είναι ένα: ότι όλα αυτά συνθέτουν για άλλη μια φορά μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στη γερμανική πρωτεύουσα με αφορμή μια ξαφνική άφιξη ενός ηγέτη, o oποίος ιδανικά δεν θα ήταν ευπρόσδευκτος από την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας τη δεδομένη στιγμή. Επίσης δεν έχει κoπάσει ακόμη ο θόρυβος στις γερμανο-τουρκικές σχέσεις από το «σόου Ερντογάν» το περασμένο φθινόπωρο στην καγκελαρία, με άγριες προσβολές για τη Γερμανία και τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, θυμίζοντάς του τη γερμανική Ευθύνη για το Ολοκαύτωμα με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και λέγοντας ευθαρσώς ότι «η Τουρκία δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν».

Πάντως σε ό,τι αφορά την Ένωση Τουρκικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο επικεφαλής της, Γκιοκάι Σοφούογκου, δεν βλέπει λόγο για άσκηση κριτικής σε μια επίσκεψη Ερντογάν για το EURO 2024. «Αν θέλει να έρθει ο Ερντογάν στο Βερολίνο, ας έρθει» ανέφερε στο Γερμανικό Δίκτυο Συντακτών. «Κι άλλοι πρόεδροι και βασιλείς έρχονται στους αγώνες των ομάδων τους. Όταν ο Βίκτoρ Όρμπαν ήρθε για το παιχνίδι της Εθνικής Ουγγαρίας στην Στουτγκάρδη, δεν στενοχωρέθηκε κανείς». Μένει να δούμε αν δίπλα στον Ερντογάν το Σάββατο θα υπάρξει γερμανική πολιτική εκπροσώπηση, υπό ποία μορφή και σε τι κλίμα.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

