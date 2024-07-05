Τα… power rankings του Euro 2024: Ποιο είναι το φαβορί για το τρόπαιο;

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα… Όχι, το γνωστό τραγούδι δεν είχε κυκλοφορήσει για τα νοκ-άουτ των αθλητικών διοργανώσεων, αλλά ταιριάζει ταμάμ. Θα έλεγε κανείς την κλασική ατάκα «τώρα αρχίζει το Euro» και δίκιο θα είχε. Τα ζόρια ξεκινούν από σήμερα, όπου έχουμε εκ νέου δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.



Η οκτάδα έχει διαμορφωθεί, με κάθε ομάδα να έχει τις πιθανότητές της για να σηκώσει την κούπα. Παρόλα αυτά, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να βάλουμε σε σειρά την κάθε χώρα, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε από μια κοινή οπτική γωνία τις πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα.



Πάμε να δούμε τους οκτώ μονομάχους του Euro 2024...



Νούμερο ένα: Ισπανία







Ξεκινάμε με την ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη διοργάνωση. Καλοδουλεμένη, με τρομερή ποιότητα σε όλες τις γραμμές της και ένα σύνολο που γνωρίζει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Έχει κάνει το 4/4 ως τώρα, βρίσκοντας εννιά φορές δίχτυα. Τα τέσσερα από αυτά τα έβαλε στο πρώτο νοκ-άουτ ματς, απέναντι στην τίμια Γεωργία (4-1). Την ίδια ώρα, διαθέτει την κορυφαία άμυνα αφού έχει δεχτεί μόλις ένα και δείχνει να διαθέτει την απαιτούμενη ισορροπία στο παιχνίδι της. Ασφαλώς, μοιάζει το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τους Ρουίθ, Ρόδρι αλλά και τους παικταράδες Γιαμάλ, Γουίλιαμς. Ποιος θα μπορέσει να την πετάξει εκτός; Θα φανεί αν υπάρχει κάποιος. Πρώτη αντίπαλος η Γερμανία και αν την περάσει κάποια εκ των Πορτογαλία ή Γαλλία.





Νούμερο δύο: Αγγλία







Πρόκειται για μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις του τουρνουά. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ποιο είναι αυτό; Φυσικά το ότι βρίσκεται στην καλή, στη βατή, μεριά του ταμπλό, αποφεύγοντας τα υπόλοιπα μεγαθήρια. Με τα χίλια ζόρια πέταξε εκτός τη Σλοβακία, στην παράταση, στο πρώτο νοκ-άουτ της διοργάνωσης, ενώ συνολικά στα τέσσερα παιχνίδια της έχει μόλις μία νίκη. Κάκιστη εικόνα, ο Μπέλιγχαμ βγαίνει μπροστά αλλά δεν φτάνει αφού πρέπει και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του να βοηθήσουν. Δεδομένη η ποιότητα που διαθέτει σε όλες τις γραμμές, θα πρέπει όμως και να την εμφανίσει. Αν πάρει μπρος, τότε είναι ικανή να καθαρίσει κάθε αντίπαλο που θα βρει μπροστά της. Στα προημιτελικά δηλαδή την Ελβετία και στα ημιτελικά την Ολλανδία ή την Τουρκία. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για τον τελικό, αρκεί να εμφανιστεί η κανονική Αγγλία. Is it coming home?





Νούμερο τρία: Ολλανδία







Πιθανότατα να σας προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως η Ολλανδία είναι η 3η ομάδα στις επιλογές μας. Ωστόσο, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με την Αγγλία στο θέμα του ταμπλό και των αντιπάλων που θα αντιμετωπίσει. Πειστική η εμφάνισή της στη φάση των «16» με αντίπαλο τη Ρουμανία, παίζει καλό ποδόσφαιρο και εφόσον καταφέρει να βγάλει μεγαλύτερη ουσία στις πολλές τελικές που φτιάχνει, μπορεί να φτάσει μακριά. Οι «οράνιε» δημιούργησαν αρκετές προσδοκίες και μένει να φανεί αν μπορούν να τις δικαιώσουν. Παρουσιάζεται μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία να φτάσει ως τον τελικό. Πρώτο εμπόδιο η Τουρκία, μετά η Αγγλία ή η Ελβετία…





Νούμερο τέσσερα: Γαλλία







Επιστροφή στο ταμπλό του… θανάτου. Η Γαλλία μοιάζει αρκετά με την Αγγλία. Παρότι εξ αρχής ήταν ένα από τα δύο φαβορί, συνεχίζει να μην πείθει. Ωστόσο, πώς μπορείς να ξεγράφεις την παρέα του Εμπαπέ με όλους αυτούς τους παικταράδες; Πόσω μάλλον από τη στιγμή που μιλάμε για τη φιναλίστ του περασμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και τη νικήτρια αυτού του 2018. Βέβαια, τελευταία φορά που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης ήταν το 2000 και η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση και να βρει τον δρόμο της. Τώρα είναι η ώρα για τους μπλε, αν θέλουν να σηκώσουν το τρόπαιο. Μπορεί, αρκεί να το δείξει μέσα στο γήπεδο.





Νούμερο πέντε: Γερμανία







Αναμφίβολα, μπορεί να θεωρηθεί αδικία να βρίσκεται η Γερμανία στην 5η θέση των… power rankings. Αλλά υπάρχει αιτιολογία. Από τη στιγμή που η Ισπανία είναι η αντίπαλός της στα προημιτελικά και τη δίνουμε ως φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, τότε είναι λογικά να βρεθεί στο… δεύτερο μισό του ταμπλό. Αλλά την ίδια ώρα, αποτελεί και «το φαβορί» ανάμεσα στις ομάδες που έχουν λιγότερες πιθανότητες να περάσουν από τα προημιτελικά. Αν μπερδευτήκατε με αυτό, δείτε τις ομάδες που έχουμε δώσει παραπάνω και μετά αυτές παρακάτω για να καταλάβετε τι εννοούμε. Δεν έχει ήττα ως τώρα, μετρά τρεις νίκες σε τέσσερα ματς και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 10 τέρματα, έχει δεχτεί 2 και συνολικά κάνει καλές εμφανίσεις. Δείχνει να έχει περισσότερα τρωτά σημεία από την Ισπανία, αλλά και λιγότερα από την Πορτογαλία ή την Αγγλία και την Ολλανδία για παράδειγμα. Αν περάσει τη «φούρια ρόχα», έχει όλα τα φόντα για να το σηκώσει μέσα στο σπίτι της.





Νούμερο έξι: Πορτογαλία







Όταν φτάνει να λογίζεται ως έκτο φαβορί στους οκτώ η Πορτογαλία, μάλλον κάτι πάει λάθος. Όπως πάνε αρκετά πράγματα λάθος στο σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει μια φουλ επιθετική ομάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως αν βρει απέναντι της μια οργανωμένη ομάδα και μια κλειστή άμυνα, δυσκολεύεται όσο δεν πάει. Το είδαμε στην πρεμιέρα με την Τσεχία όπου νίκησε οριακά, το είδαμε στην ήττα από τη Γεωργία, ενώ απέκλεισε τη Σλοβενία στα πέναλτι. Δεν έχει την απαιτούμενη ουσία, παρότι βγάζει πολλές φάσεις και αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίσει τις χαμηλές πτήσεις, δύσκολα θα περάσει καν στα ημιτελικά. Για τίτλο; Ακόμα πιο ζόρικα τη βλέπουμε, ειδικά από τη στιγμή που βρίσκεται στο ταμπλό του θανάτου.





Νούμερο επτά: Ελβετία







Αδικούμε ξεκάθαρα τους Ελβετούς, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς, το καταλαβαίνετε. Η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, μια ομάδα που τα παιχνίδια της έχουν γρήγορο ρυθμό και μπόλικο θέαμα. Απέκλεισε στους «16» την Ιταλία και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ενώ νωρίτερα δεν έχασε από τη Γερμανία αλλά και κανένα ματς στον όμιλο συνολικά. Δείχνει πιο σοβαρή και μετρημένη από ποτέ. Της παρουσιάζεται ευκαιρία ανάλογη με αυτή της Αγγλίας και της Ολλανδίας, αλλά σίγουρα έχει ασφαλώς λιγότερες πιθανότητες λόγω δυναμικής και φανέλας όπως αρέσκονται να λένε πολλοί (δεν υιοθετούμε). Είναι στην καλή μεριά του ταμπλό και αποφεύγει τα μεγαθήρια, πετυχαίνοντας αρχικά την Αγγλία που δεν πείθει και δείχνει ευάλωτη. Ιδού η ευκαιρία...





Νούμερο οκτώ: Τουρκία







Τελευταία φορά που μας εντυπωσίασε σε ένα τουρνουά, ήταν το 2008. Τότε με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο. Τώρα, έχει τον Βιτσέντζο Μοντέλα στον πάγκο της και πραγματικά έχει πάρει το DNA των Ιταλών από τον προπονητή της. Ομάδα που βγάζει αυταπάρνηση και έχει θράσος, πάθος και βάζει σκοπιμότητα. Δεν την ενδιαφέρει να παίξει φοβερό και τρομερό ποδόσφαιρο, την νοιάζει πρωτίστως το αποτέλεσμα και καλά κάνει. Αυτό είναι το στατιστικό της επιτυχίας, να έχεις ουσία και να βγάζεις χαρακτήρα σε ένα τουρνουά που μοιάζει περισσότερο με σπριντ και λιγότερο με μαραθώνιο. Στην πιο ευνοϊκή μεριά του ταμπλό, αλλά για να συνεχίσει να ονειρεύεται θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Ολλανδία. Δύσκολο; Σίγουρα! Εδώ που φτάσαμε τίποτα δεν αποκλείεται, αν και δείχνει να είναι η όγδοη και τελευταία σε απόδοση ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου.

