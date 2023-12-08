Βρετανία: Νοικιάστε το έλατό σας για πιο οικολογικά Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα έχουν σχεδόν φθάσει, η κορύφωση της σεζόν για τον Τζόναθαν Μέρνς, ο οποίος από το 2017 ενοικιάζει έλατα στο Λονδίνο στην πολύ χαρούμενη πελατεία του, που ξαναβρίσκει κάθε χρόνο το έλατό της, στο οποίο δίνει ακόμα και… όνομα.

Σε μια προηγούμενη ζωή, ο Τζόναθαν Μερνς εργαζόταν στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Σκωτίας, για την οποία είχε πάει και ζούσε στην Αφρική. Όμως, το 2017, ξεκίνησε την επιχείρησή του "London Christmas Tree Rental". Ήταν, όπως θυμάται ο ίδιος, σήμερα σε ηλικία 49 ετών, ένα είδος ψυχοθεραπείας.

Αυτή η ιδέα να νοικιάζει χριστουγεννιάτικα έλατα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο δυτικό Λονδίνο, αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είδα όλα τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που είχαν κοπεί, εγκαταλελειμμένα στους δρόμους. Είπα στον εαυτό μου ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό».

Στους πελάτες του εξηγεί πόσο απλό είναι να νοικιάσει κανείς ένα χριστουγεννιάτικο έλατο: «νοικιάστε το, ποτίστε το και φέρτε το πίσω μετά τα Χριστούγεννα». Αυτό επιτρέπει να μειώσουμε τα απορρίμματα, υπογραμμίζει.

«Προσφέρουμε στους πελάτες τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα ζωντανό δέντρο που έχει αναπτυχθεί σε γλάστρα και να παίρνουν το ίδιο δέντρο κάθε χρονιά», διευκρίνισε ο Τζόναθαν Μερνς. Μετά τα Χριστούγεννα, το δέντρο τοποθετείται σε ένα αρδευόμενο σύστημα, σε ένα αγρόκτημα στο Κάτσγουολντς, στο δυτικό Λονδίνο.

Μηδενικά Απορρίμματα

Όταν οι πελάτες θέλουν τα ίδιο δέντρο την επόμενη χρονιά, μια μικρή ετικέτα κρέμεται στο έλατο. Ορισμένοι του δίνουν ένα όνομα: "Bruce the Spruce" (Ο Μπρους το Έλατο) ή "Mr Sparkles" (ο Κύριος Λάμψη). «Η χαρά είναι μεγάλη όταν βλέπουμε τα παιδιά να επιστρέφουν και να ξαναβρίσκουν το δέντρο τους, το οποίο έχει σίγουρα μεγαλώσει λίγο!», περιγράφει ο 49χρονος. Ορισμένοι αναζητούν και ξαναπαίρνουν το ίδιο έλατο εδώ και 5 χρόνια.

Ένα δέντρο 1,5 μέτρου κοστίζει 60 λίρες (70 ευρώ).

Όμως, ο Τζόναθαν Μερνς προτείνει επίσης δέντρα και σε νέους πελάτες.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται να νοικιάσουν το έλατό τους για τα Χριστούγεννα», λέει με χαρά. Όμως, η μικρή επιχείρησή του έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

«Τα δέντρα φεύγουν πραγματικά γρήγορα».

Η Άμπερ, μια 25χρονη διευθύντρια ενός καταστήματος μηδενικών απορριμμάτων, έφθασε πολύ αργά πέρυσι. Όλα τα δέντρα είχαν νοικιαστεί από τον Οκτώβριο. Φέτος, έσπευσε να πάρει το δέντρο της από τις αρχές του φθινοπώρου.

«Θέλουμε πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο έλατο προκειμένου να μην σπαταλάμε και να πετάμε άσκοπα», τόνισε.

Μεταξύ των πελατών, ο Τζο Πότερ, ηλικίας 36 ετών, εξηγεί ότι θα ήθελε «ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο έλατο, όμως κάτι πιο ανθεκτικό». Όμως, «υπάρχουν τόσα σκουπίδια που πετιούνται κάθε χρόνο (…). Είναι κάτι που απασχολεί πολύ την οικογένειά μου».

«Δεν θέλουμε ένα ψεύτικο έλατο, (…) όμως ούτε θέλουμε να αγοράσουμε ένα που θα πετάξουμε έπειτα από λίγες εβδομάδες», υποστηρίζει η Αθηνά Σολάκη, 36 ετών.

Ο Άλεξ Τούτι, ένας δικηγόρος 42 ετών, νιώθει χαρούμενος που βρήκε ξανά το δέντρο του, τη "Felicia", η οποία πέρασε τα πρώτα της Χριστούγεννα στην οικογένεια Τούτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Πόσο μεγάλωσε!», είπε προτού την πάρει μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

