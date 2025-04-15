Ο τρόπος με τον οποίο μία αγέλη ελεφάντων ανέλαβε δράση προκειμένου να προστατέψει τα μικρά τους, την ώρα που η γη σειόταν στην Καλιφόρνια κατεγράφη σε βίντεο.

Στο βίντεο από τον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο την ώρα του σεισμού των 5,2 βαθμών το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, φαίνονται πέντε αφρικανικοί ελέφαντες να τριγυρίζουν στο χώρο, προτού αρχίσει να σείεται η κάμερα. Τότε οι μεγαλύτεροι απ' αυτούς, ονόματι Ndlula, Umngani και Khosi σπεύδουν να σχηματίσουν έναν κλοιό για να προστατέψουν τα δύο μικρά της αγέλης, Zuli και Mkhaya ηλικίας επτά ετών από πιθανές απειλές, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Stronger together 🐘



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k — San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) April 14, 2025

Οι ελέφαντες διατήρησαν για αρκετά λεπτά τον προστατευτικό κλοιό με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να φαίνονται έτοιμους και με τα αυτιά τους προτεταμένα να αναλάβουν δράση ακόμη κι όταν σταμάτησε η δόνηση.

Ο σεισμός, που είχε το επίκεντρό του στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο έγινε αισθητός μέχρι το Λος Άντζελες. Πέρα την πτώση βράχων σε αγροτικούς δρόμους και αντικειμένων από τα ράφια καταστημάτων στην ορεινή κωμόπολη Τζούλιαν, δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές, αλλά τρόμαξε τους ελέφαντες.

Μόλις μπουν σε έναν κύκλο, «παγώνουν κάπως καθώς συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο κίνδυνος», είπε η Mindy Albright, επιμελήτρια θηλαστικών στο πάρκο Safari Zoo του Σαν Ντιέγκο.

Οι ελέφαντες είναι ευφυή και κοινωνικά ζώα και έχουν την ικανότητα αισθάνονται τον ήχο μέσα από τα πόδια τους κι όταν αισθάνονται κάποια απειλή, συχνά συσπειρώνονται σχηματίζοντας έναν προστατευτικό κλοιό με τα μικρά στο κέντρο και τους ενήλικες έτοιμους να υπερασπιστούν την αγέλη.

Σύμφωνα με τη Mindy Albright, στη διάρκεια του περιστατικού το θηλυκό από τα μικρά έτρεξε να αναζητήσει προστασία από τους θηλυκούς ελέφαντες, που το βοήθησαν να μεγαλώσει, ενώ το μικρό αρσενικό παρέμεινε κοντά στην εξωτερική περίμετρο θέλοντας να δείξει το θάρρος και την ανεξαρτησία του.

