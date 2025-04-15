Λογαριασμός
Το τρυφερό βίντεο με τους ελέφαντες να προστατεύουν τα μικρά τους κατά τη διάρκεια σεισμού

Κατεγράφη σε βίντεο ο τρόπος με τον οποίο μία αγέλη ελεφάντων ανέλαβε δράση προκειμένου να προστατέψει τα μικρά τους, την ώρα που η γη σειόταν στην Καλιφόρνια

Ο τρόπος με τον οποίο μία αγέλη ελεφάντων ανέλαβε δράση προκειμένου να προστατέψει τα μικρά τους, την ώρα που η γη σειόταν στην Καλιφόρνια κατεγράφη σε βίντεο. 

Στο βίντεο από τον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο την ώρα του σεισμού των 5,2 βαθμών το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, φαίνονται πέντε αφρικανικοί ελέφαντες να τριγυρίζουν στο χώρο, προτού αρχίσει να σείεται η κάμερα. Τότε οι μεγαλύτεροι απ' αυτούς, ονόματι Ndlula, Umngani και Khosi σπεύδουν να σχηματίσουν έναν κλοιό για να προστατέψουν τα δύο μικρά της αγέλης, Zuli και Mkhaya ηλικίας επτά ετών από πιθανές απειλές, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι ελέφαντες διατήρησαν για αρκετά λεπτά τον προστατευτικό κλοιό με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να φαίνονται έτοιμους και με τα αυτιά τους προτεταμένα να αναλάβουν δράση ακόμη κι όταν σταμάτησε η δόνηση.

Ο σεισμός, που είχε το επίκεντρό του στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο έγινε αισθητός μέχρι το Λος Άντζελες. Πέρα την πτώση βράχων σε αγροτικούς δρόμους και αντικειμένων από τα ράφια καταστημάτων στην ορεινή κωμόπολη Τζούλιαν, δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές, αλλά τρόμαξε τους ελέφαντες.

Μόλις μπουν σε έναν κύκλο, «παγώνουν κάπως καθώς συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο κίνδυνος», είπε η Mindy Albright, επιμελήτρια θηλαστικών στο πάρκο Safari Zoo του Σαν Ντιέγκο.

Οι ελέφαντες είναι ευφυή και κοινωνικά ζώα και έχουν την ικανότητα αισθάνονται τον ήχο μέσα από τα πόδια τους κι όταν αισθάνονται κάποια απειλή, συχνά συσπειρώνονται σχηματίζοντας έναν προστατευτικό κλοιό με τα μικρά στο κέντρο και τους ενήλικες έτοιμους να υπερασπιστούν την αγέλη.

Σύμφωνα με τη Mindy Albright, στη διάρκεια του περιστατικού το θηλυκό από τα μικρά έτρεξε να αναζητήσει προστασία από τους θηλυκούς ελέφαντες, που το βοήθησαν να μεγαλώσει, ενώ το μικρό αρσενικό παρέμεινε κοντά στην εξωτερική περίμετρο θέλοντας να δείξει το θάρρος και την ανεξαρτησία του.

