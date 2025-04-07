Σκύλοι παντού! Σε υπογραφές συμβολαίων, στα ΜΜΜ, σε διαγωνισμούς χορού 

Τέσσερις ειδήσεις για τους τετράποδους φίλους μας που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου κι έχουν γίνει viral.

H Μίλι Τέρνερ, παίκτρια της ποδοσφαιρικής ομάδας Manchester United, πήγε να υπογράψει το νέο της συμβόλαιο μαζί με τον σκύλο της, τον Πόνγκο.

Ενα 14χρονο Κόργκι με αναπηρία συμμετείχε στον ετήσιο αγώνα του πανεπιστημίου του Αρκάνσας. Έφτασε μεν τελευταίο στη γραμμή του τερματισμού, το κοινό όμως ξέσπασε σε χειροκροτήματα για την προσπάθειά του.

Στο Λονδίνο οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν θέση παντού, ακόμη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. H pet friendly κουλτούρα της πόλης επιτρέπει στα σκυλάκια να συνοδεύουν τους κηδεμόνες τους.

Και τέλος, ένας βραβευμένος τετράποδος που διαπρέπει στο dog dancing με χορευτικές φιγούρες και με συγχρονισμό τού έχουν χαρίσει πολλές διακρίσεις.

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.



Πηγή: skai.gr

