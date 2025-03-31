Άγνωστοι έκλεψαν και έκαψαν το φορτηγάκι του σωματείου «Αδεσποτούλια Ξάνθης», το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα και αγανάκτηση.

Το φορτηγάκι ήταν παλιό, 21 ετών και είχε διανύσει 442.000 χλμ ωστόσο ήταν απαραίτητο για το σωματείο που φροντίζει τα αδέσποτα της Ξάνθης.

Το σωματείο σε απόγνωση μετά την κλοπή ζητά βοήθεια για να μπορέσει να το αντικαταστήσει καθώς είναι απαραίτητο για τη σίτιση και περίθαλψη των εκατοντάδων αδέσποτων που φροντίζει.

Η ανάρτηση του σωματείου

«Χθες το βράδυ μας έκλεψαν και έκαψαν το φορτηγάκι μας.

Το παλιό μας σαραβαλάκι, 21 χρονών, με 442.000 χιλιόμετρα.

Αλλά ήταν οικογένεια.

Είχε κουβαλήσει εκατοντάδες ζώα, σε γιατρούς, σε οικογένειες, στην ασφάλεια. Ήταν ο σιωπηλός ήρωας της φιλοζωικής μας.

Τώρα, δεν έχουμε τρόπο να μεταφέρουμε ζώα. Ούτε φάρμακα. Ούτε τροφές.

Μας έκοψαν τα φτερά.

Αλλά εσείς...

Είστε 24.000 ψυχές στη σελίδα μας.

Αν μας βοηθήσετε, όσο και αν μπορείτε, θα ξαναπετάξουμε.

Βοήθηστέ μας να σταθούμε ξανά στα πόδια μας.

Όχι για εμάς. Για τα ζώα που μας έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε πολύ

Τράπεζα Πειραιώς

Iban: GR6701723520005352095511041

Δικαιούχος Αδεσποτούλια Ξάνθης

PayPal angelsgardenxanthi@gmail.com

Τα Αδεσποτούλια της Ξάνθης

angelsgardenxanthi@gmail.com

yourgoodkarmashop.gr

angelsgardenxanthi.com»



Πηγή: skai.gr

