Τέσσερις σεισμοί σε λιγότερο από 12 ώρες σημειώθηκαν στην Καλιφόρνια. Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε βραδινές ώρες (21:00 τοπική ώρα) όταν καταγράφηκε σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έξω από τη Little Lake, όπως μεταδίδει η dailymail.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ο πρόσφατος σεισμός, μεγέθους 2,8 βαθμών, σημειώθηκε γύρω στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα κοντά στην περιοχή Petrolia.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές μετά τους σεισμούς. Ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος του ρήγματος του San Andreas και οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο ενός άλλου ισχυρού σεισμού, σύμφωνα με το Great California Shakeout.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πάνω από 39 εκατομμύρια άνθρωποι στη Δυτική Ακτή θα ένιωθαν τις επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου μεγάλου σεισμού μεγέθους 8 και πάνω βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ένας σεισμός 2,7 Ρίχτερ κατεγράφη επίσης στις 4:55 π.μ. κατά μήκος του San Andreas, βορειοδυτικά του Σαν Ντιέγκο. Σημειώνεται πως οι τελευταίοι μεγάλοι σεισμοί στο ρήγμα του San Andreas καταγράφηκαν το 1857 και το 1906.

Σύμφωνα με την dailymail, ο σεισμός ''Fort Tejon'' το 1857 ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσε ρωγμές στο έδαφος, ενώ κατά τη διάρκεια του σεισμού δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ξεριζώθηκαν δέντρα και καταστράφηκαν κτίρια. Ο σεισμός στο Σαν Φρανσίσκο το 1906 ήταν επίσης 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σκότωσε 3.000 ανθρώπους και ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η Καλιφόρνια είχε περισσότερους από 11.000 σεισμούς φέτος, με εννέα σεισμούς άνω των 2 βαθμών, ανέφερε το Volcano Discovery.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.