Το Γεωπάρκο Νισύρου εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

Το Γεωπάρκο Νισύρου απέκτησε διεθνή αναγνώριση, καθώς εντάχθηκε στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του διεθνούς οργανισμού.

Η υποψηφιότητα του νησιού κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2021, με τη συμβολή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή και καθηγητής Νάστος Παναγιώτης) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (καθηγητής Εμανουλούδης Δημήτριος). Συμπληρωματικά στοιχεία υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης του Γεωπάρκου.

Διεθνής αναγνώριση για τη Νίσυρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Νισύρου, Χριστοφή Κορωναίου, αυτή η αναγνώριση "αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο για το νησί μας και αναδεικνύει τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Νισύρου", αλλά και τη σημασία των γύρω νησίδων Περγούσα, Παχειά, Κονδελιούσα, Στρογγυλή και της θαλάσσιας περιοχής που τις συνδέει. Σε αυτές τις περιοχές συντίθεται, όπως αναφέρει, "ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό μοναδικό στον κόσμο", γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής.

Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος, "είναι μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι η φυσική ομορφιά και η γεωλογική κληρονομιά του νησιού θα παραμείνουν άθικτες, ενώ θα δημιουργηθούν βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία". Ο ίδιος τονίζει τη "μεγάλη ευθύνη που σηματοδοτεί η συγκεκριμένη διάκριση", καλώντας για την εφαρμογή αυστηρών και ολοκληρωμένων στρατηγικών διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των γεωλογικών σχηματισμών και του πολιτισμικού πλούτου της Νισύρου.

Ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης

Το Γεωπάρκο Νισύρου χαρακτηρίζεται ως ένα "ζωντανό εργαστήριο" φυσικών διεργασιών, με ξεχωριστούς γεωλογικούς σχηματισμούς και τοπία διαμορφωμένα από τις ηφαιστειακές εκρήξεις της περιοχής. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, "η προστασία αυτών των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, αλλά και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές".

