Πυροσβεστική: 31 πυρκαγιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αν και η πλειονότητα των πυρκαγιών, συγκεκριμένα οι 26, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς εξακολουθούν να επιχειρούν σε πέντε μέτωπα.

Έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών

Η διερεύνηση των αιτίων βρίσκεται σε εξέλιξη με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών ανακριτικών γραφείων, σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Οι Αρχές εστιάζουν στην αναζήτηση ενδεχομένων παραβατικών ενεργειών, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά περιστατικά και να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή από τους πολίτες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να επιδεικνύει υψηλή προσοχή κατά τις κινήσεις του σε δασικές και αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα τις ξηρές ημέρες. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.» Η συνεργασία όλων θεωρείται καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.