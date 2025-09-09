Η περιοχή Ακρωτήριο Πύργος – Όρμος Κύψας – Μάλαμο στη Χαλκιδική περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες της Ελλάδας, καθότι αναγνωρίζεται ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» (ΕΖΔ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000. Η θαλάσσια αυτή ζώνη, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας, διακρίνεται για τη σημαντική βιοποικιλότητα που φιλοξενεί – τόσο σε χλωρίδα όσο και σε πανίδα.

Αντίστοιχα, στη βορειοανατολική Χαλκιδική, το ορεινό Όρος Στρατονικόν – Κορυφή Σκαμνί με τους εκτεταμένους δασικούς σχηματισμούς του προστατεύεται ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» (Sites of Community Importance – SCI), ενώ ο υγρότοπος της λίμνης Δοϊράνης έχει ενταχθεί στις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά, με συνολική καταγραφή 32 προστατευόμενων ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρουσίαση των περιοχών NATURA 2000 στη ΔΕΘ

Κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει επισκέπτες και κοινό, παρέχοντας χάρτες, εικόνες και βίντεο από τις προστατευόμενες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας που ανήκουν στο Δίκτυο NATURA 2000. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καταπράσινα τοπία, κοραλλιογενείς βυθούς, εντυπωσιακά πτηνά της περιοχής και να ενημερωθούν για την περιβαλλοντική αξία των οικοσυστημάτων καθώς και τα ευρωπαϊκά προγράμματα προστασίας που εφαρμόζονται.

«Πρόκειται για μοναδικά ενδιαιτήματα που φιλοξενούν είδη που είναι σπάνια, που είναι στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και πρέπει να τα προστατέψουμε» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής του Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνα Ρουμελιώτη.

Όπως τονίζει η κ. Ρουμελιώτη, το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με την αξία και την έκταση του Δικτύου NATURA 2000, το οποίο καλύπτει περίπου το 20% της Ευρωπαϊκής Ένωσης – επεκτεινόμενο τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία διατήρησης των πολύτιμων οικολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών, προτρέποντας τους πολίτες να τις γνωρίσουν και να συμβάλουν στην προστασία τους.

Το Δίκτυο NATURA 2000 & Εθνικές Πολιτικές Προστασίας

Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί τον βασικό μηχανισμό προστασίας της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδραιωμένο στις κοινοτικές Οδηγίες για τη διατήρηση της άγριας πτηνοπανίδας και των φυσικών οικοτόπων. Οι «Ειδικές Ζώνες Προστασίας» (SPAs) και οι «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (SACs), που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες, συνιστούν τον πυρήνα του δικτύου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διατήρηση απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει τις πολιτικές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ανά τη χώρα.

Ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος

Αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών οικοσυστημάτων. Το Πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα, το LEADER για την αειφόρο ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και τα Interreg για διασυνοριακές συνεργασίες υπηρετούν τον ίδιο στόχο, ενώ έργα της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η «Πλωτή Βάση Οικοπεριήγησης και Οικοξενάγησης στη Λίμνη Βεγορίτιδα», το ΠΕΠ Όλυμπου για την προστασία ειδών, το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα και το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας - Βουλγαρίας για τον προσβάσιμο τουρισμό, έχουν χρηματοδοτηθεί με κοινοτικούς πόρους.

Στη ΔΕΘ, το περίπτερο 10 προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με φόντο τον Όλυμπο και να πληροφορηθούν για τις αρχές του Ευρωπαϊκού Βιώσιμου Τουρισμού – ένα μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ρόλος του Europe Direct

Τα Europe Direct – Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης παρέχουν δωρεάν ενημέρωση και συμβουλές για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα και υπηρεσίες.

«Εμείς βοηθάμε ώστε να γίνεται διάχυση της πληροφορίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο απλά επικοινωνώντας τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ ή οργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις, αλλά πηγαίνουμε και σε σχολεία ή δεχόμαστε σχολεία, διοργανώνουμε δράσεις που απευθύνονται σε νέους και μαθητές» δήλωσε η κα Ρουμελιώτη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «Ενημερώνουμε τους νέους για προγράμματα που τους αφορούν, δημιουργούμε πλατφόρμες διαλόγου για την Ευρώπη, προβληματισμού και ανατροφοδότησης».

