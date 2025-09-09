Σεισμός στην Εύβοια: Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κινδύνου του ΕΚΠΑ

Σε συνεχή παρακολούθηση βρίσκεται η σεισμική δραστηριότητα στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (geophysics.geol.uoa.gr).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 00:27:58 (Ελλάδας), καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους ML=5.3, με επίκεντρο 41 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας, 55 χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, 15 χλμ βορειοανατολικά του Μαραθώνα, 11 χλμ βορειοδυτικά των Στύρων και 8 χλμ βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου και του Κόλπου των Πεταλιών, με εστιακό βάθος 13 χλμ.

Ειδική συνεδρίαση από την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου

Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ συνεδρίασε εκτάκτως λίγη ώρα μετά τον σεισμό, για να αξιολογήσει τα αρχικά δεδομένα. Όπως αναφέρεται στην ομόφωνη εκτίμησή της, ο σεισμός προήλθε από περιοχή μέτριας σεισμικότητας χωρίς σημαντικά ιστορικά προηγούμενα, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω της εγγύτητας με την Αττική. Μικρός αριθμός μετασεισμών είχε ήδη σημειωθεί και ενδέχεται να συνεχιστεί σεισμική δραστηριότητα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και θα συνεδριάσει ξανά εφόσον χρειαστεί.

Για την αντισεισμική προστασία, οι πολίτες καλούνται να συμβουλεύονται τις επίσημες οδηγίες του ΟΑΣΠ (www.oasp.gr) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός σε Αττική και Νότια Εύβοια

Όπως υπενθυμίζει το Εργαστήριο Σεισμολογίας, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και στη Νότια Εύβοια. «Οι υψηλότερες εντάσεις εκτιμώνται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας - Μαραθώνα και στα Νέα Στύρα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου την ένταση I=V της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής Κλίμακας EMS», ενώ η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στις περιοχές αυτές εκτιμάται στο 5-10% g. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, η ένταση υπολογίστηκε σε I=IV.

Επισημαίνεται ότι η «ένταση» είναι μέτρο της αισθητότητας και της καταστροφικότητας του σεισμού, ενώ το «μέγεθος» αφορά στην ενέργεια που εκλύθηκε από τη σεισμική εστία.

Χαρακτηριστικά του σεισμού – Ρήγματα και μετασεισμική ακολουθία

Στην επίσημη ανακοίνωση προστίθεται ότι ο μηχανισμός γένεσης, όπως υπολογίστηκε από το εργαστήριο αλλά και άλλα ινστιτούτα, υποδηλώνει «πλαγιο-κανονική διάρρηξη».

Ειδικότερα, σημειώνεται: «Το μέγεθος σεισμικής ροπής εκτιμάται σε Mw=5.1-5.4. Με βάση τις προκαταρκτικές λύσεις για τον μηχανισμό γένεσης του σεισμού, οι δύο περιπτώσεις για το επίπεδο του ρήγματος είναι:

1. Διεύθυνση ΔΝΔ-ΑΒΑ με κλίση 60°-80° προς ΝΝΑ και σημαντική δεξιόστροφη οριζόντια συνιστώσα.

2. Διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ με κλίση 35°-60° προς ΒΑ και σημαντική αριστερόστροφη οριζόντια συνιστώσα.

Η δεύτερη περίπτωση φαίνεται πιο πιθανή, καθώς η διεύθυνση συνάδει με εκείνη των χαρτογραφημένων τοπικών ρηγμάτων. Αντίστοιχα ρήγματα έχουν εντοπιστεί τόσο στον χερσαίο, όσο και στον υποθαλάσσιο χώρο της ευρύτερης περιοχής (Νήσος Στύρα, ανάμεσα σε Νήσους Στύρα και Καβαλλιανή, παραλιακή ζώνη ακτογραμμής βόρεια των Νέων Στύρων, καθώς και της ΒΑ Αττικής).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως, λίγες ώρες πριν τον κύριο σεισμό των 5.3R, καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις μικρότερες προσεισμικές δονήσεις στον ίδιο εστιακό χώρο. Ο ισχυρότερος εξ αυτών σημειώθηκε στις 8/9/2025, ώρα 22:17:36, με μέγεθος 2.5R. Μέχρι τις 10:30 (ώρα Ελλάδος) της 9ης Σεπτεμβρίου, είχαν καταγραφεί συνολικά 13 μετασεισμοί άνω των 2.0R, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 2.8R.

«Το δυναμικό των ρηγμάτων στην περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρξει μετανάστευση επικέντρων, ο σεισμός ML=5.3 που σημειώθηκε είναι, με υψηλή πιθανότητα, ο κύριος σεισμός», καταλήγει η ανακοίνωση.

