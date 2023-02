Tagimoucia: Το σπάνιο λουλούδι των Φίτζι και ο θρύλος που το συνοδεύει

Λόγω της ιδιαιτερότητας του χρώματος και της μοναδικότητάς του, για τους κατοίκους των Φίτζι θεωρείται κάτι σαν εθνικός θησαυρός και σύμβολο καλής τύχης

Το λουλούδι Tagimoucia (Ταγκιμούκειας, Medinilla waterhousei όπως είναι η επιστημονική του ονομασία) είναι το εθνικό λουλούδι των Φίτζι και ένα από τα σπανιότερα στον πλανήτη.

Το δίχρωμο λουλούδι του αποτελείται από ένα κατακόκκινο κέλυφος με λευκά ανθάκια σε σχήμα δάκρυ και ανθίζει περίπου τρεις μήνες το χρόνο.

Φύεται μόνο στο Ταβεούνι, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Φίτζι, σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, στην καλντέρα του ηφαιστείου και για αυτό η πρόσβαση του είναι πάρα πολύ δύσκολη - το πιο δύσκολο οδοιπορικό για το νησί. Μάλιστα, ,όγω της δύσκολης πρόσβασης του, πολλοί κάτοικοι το έχουν δει μόνο από φωτογραφίες

The #tagimoucia is #Fiji's endemic and elusive national flower, as well as one of the rarest flowers on Earth. via @BBC https://t.co/xzDiMfPMjC — meme tuivuniwai (@msenikau) January 25, 2023

Η μοναδικότητα του εδάφους μάλιστα είναι ένα από τα μυστικά του ιδιαίτερου φυτού καθώς όλες οι προσπάθειες μεταφύτευσης του σε άλλα νησιά των Φίτζι έχουν αποτύχει.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του χρώματος και της μοναδικότητάς του, για τους κατοίκους των Φίτζι θεωρείται κάτι σαν εθνικός θησαυρός και σύμβολο καλής τύχης.

Οι μαθητές των λυκείων και πανεπιστημίων που την ημέρα της αποφοίτησής τους συνηθίζουν να φορούν γιρλάντες με το σπάνιο λουλούδι.

Sisters Helen and Heather Trail representing Taveuni with their beautiful Tagimoucia flower salusalus at the Graduation ceremony today. 😃

That early hike up for the flowers just for the ceremony was surely worth it ladies. 😄#USPGraduation2022 pic.twitter.com/g1daEFlExe — The University of the South Pacific (@UniSouthPacific) October 6, 2022

Το 2013, μια εικόνα του Tagimoucia χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ στο μπροστινό μέρος του χαρτονομίσματος των $50 των Φίτζι.

Ο θρύλος της ερωτευμένης πριγκίπισσας και του πολεμιστή

Σύμφωνα με τον θρύλο του νησιού, όπως αναφέρει το ΒΒC Τravel, πίσω από το εξαιρετικά σπάνιο λουλούδι με τα δίχρωμα πέταλα κρύβεται μία τραγική ιστορία αγάπης.

Πριν από πολύ καιρό, οι φυλές των Somosomo και Qamea βρίσκονταν σε πόλεμο.

Σε μια περίπτωση απαγορευμένης αγάπης, η κόρη του αρχηγού των Somosomo είχε υποσχεθεί την καρδιά της σε έναν πολεμιστή των Qamea, ενώ ο πατέρας της είχε υποσχεθεί το χέρι της σε έναν άλλο.

Ο αρχηγός των Somosomo το έμαθε και διέταξε να σκοτωθεί ο πολεμιστής Qamea.

Η κοπέλα ανέβηκε στην κορυφή του νησιού, και άρχισε να θρηνεί στη σκέψη ότι θα χάσει τον αγαπημένο της. Εκλαιγε με αναφιλητά και έσκαβε με λύσσα το χώμα.

Έτσι σχηματίστηκε η λίμνη Ταγκιμούκια και τα δάκρυά της έγιναν τα πρώτα λουλούδια ταγκιμούκιας.

Ο πολεμιστής Qamea σκοτώθηκε και τα δύο κύρια χρώματα του λουλουδιού αντιπροσωπεύουν στη λαΐκή δοξασία των Φίζτι δύο εραστές που τους χώρισε ο θάνατος.



