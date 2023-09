Σπάνιοι μαυρόγυπες ψάχνουν τις φωλιές τους στο καμένο δάσος της Δαδιάς - Δείτε video Περιβάλλον 15:07, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε όλες αυτές τις καταστροφές, μας δίνει μια νότα αισιοδοξίας και ένας πευκοδρυοκολάπτης, που εμφανίστηκε στο δάσος πριν από λίγες μέρες