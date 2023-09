Δακτυλιώθηκαν 300 πουλιά, από 26 διαφορετικά είδη, στο Δέλτα του Νέστου - Δείτε φωτογραφίες Περιβάλλον 11:17, 08.09.2023 linkedin

Η δακτυλίωση αποτελεί μία από τις κύριες επιστημονικές μεθόδους μελέτης των πτηνών, με σκοπό την έρευνα και την προστασία τους