Το 1981 η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα δώρισε στην πρώτη κυρία των Φιλιππινών, Imelda Marcos, έναν μικρό θηλυκό ελέφαντα. Η Μάλι η οποία ήταν τότε 11 μηνών, μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο της Μανίλα, όπου τότε υπήρχε άλλος ένας ελέφαντας, ο οποίος πέθανε το 1990.

Από τότε, η Μάλι έμεινε ο μοναδικός ελέφαντας στον ζωολογικό κήπο.

Mali, ‘world’s saddest elephant,’ dies after 33 solitary years at zoo https://t.co/qVWohl40Cr pic.twitter.com/3LZ1IDJkoQ — New York Post (@nypost) November 29, 2023

Πέρασε σχεδόν 30 χρόνια μέσα στον τσιμεντένιο χώρο της (κεντρική φωτογραφία) και στην μοναξιά της, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία και αντιδράσεις από πολλές φιλοζωικές οργανώσεις και ακτιβιστές.

Ακόμα και ο Sir Paul McCartney, είχε εισηγηθεί στις αρχές να τη μεταφέρουν σε ένα καταφύγιο ελεφάντων.

Τελικά, ο θηλυκός ελέφαντας που βαφτίστηκε από τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ως «ο πιο λυπημένος» του κόσμου, πέθανε στον ζωολογικό κήπο των Φιλιππινών, στις 29 Νοεμβρίου. Η οργάνωση Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων (PETA) ανακοίνωσε: «Ο κόσμος θρηνεί για τον θάνατο της Μάλι, που πέρασε δεκαετίες μόνη της στον ζωολογικό κήπο της Μανίλα. Αναπαύσου εν ειρήνη Μάλι, άξιζες πολλά περισσότερα.»

Rest in Peace, Mali the Elephant 💔



The world is mourning the death of Mali who spent decades alone at the Manila Zoo 😔🌹 https://t.co/BJWmCAakJA pic.twitter.com/DCb5UaA9pE — PETA (@peta) November 29, 2023

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές του ζωολογικού κήπου, η Μάλι πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια αλλά είχε και καρκίνο.

Για χρόνια, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ζητούσαν την απελευθέρωση της Μάλι και κατέκριναν τις συνθήκες που επικρατούσαν στον ζωολογικό κήπο.

Παρόλα αυτά, η διοίκηση του ζωολογικού κήπου υποστήριζε ότι η Μάλι έπρεπε να παραμείνει στην αιχμαλωσία, καθώς δεν γνώριζε πώς να ζήσει ελεύθερη...

Πηγή: skai.gr

