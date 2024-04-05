Σκότωσαν Aρκούδα, χρυσαετός και κιρκινέζι στη Θεσσαλονίκη

Νεκρή από δηλητηριασμένο δόλωμα και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε αρκούδα στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αβδέλλα στον νομό Γρεβενών, εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Την αρκούδα βρήκαν κάτοικοι της περιοχής και ενημέρωσαν την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και την Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα στη δημοτική κοινότητα Αετομηλίτσα Ιωαννίνων βρέθηκε νεκρός ένας χρυσαετός και μικρά θηλαστικά ενώ στην περιοχή του Ολύμπου ανιχνεύθηκαν από ειδικά κλιμάκια 193 δηλητηριασμένα δολώματα.

Η «Καλλιστώ» στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCPROM λειτουργεί μονάδα σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και πραγματοποιεί διανομή κυτίων πρώτων βοηθειών κατά των δηλητηριάσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, οι καταστροφικές συνέπειες χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων έχουν πλέον γίνει μία από τις κύριες απειλές για τη βιοποικιλότητα και τα προστατευόμενα είδη.

Το έργο LIFE ARCPROM έχει σαν στόχο την βελτίωση των όρων συνύπαρξης της καφέ αρκούδας και του ανθρώπου σε τρία Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας (Πρεσπών, Β.Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας ( Majella). Η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) είναι ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση και χαρακτηρίζεται ως «είδος προτεραιότητας», όντας απόλυτα προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ένα ακόμη νεκρό ζώο, όχι όμως από δηλητηριασμένα δολώματα αλλά από λαθροθηρία, καταγράφηκε από τη «Δράση για την Αγρια Ζωή». Πρόκειται για ένα Κιρκινέζι που περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδος και απαγορεύεται το κυνήγι του. Το ζώο παρελήφθη τραυματισμένο από πυροβόλο όπλο και λίγες μέρες μετά εξέπνευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.