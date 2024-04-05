Viral βίντεο: Έτσι γεννούν οι ιππόκαμποι

Το μεγαλείο της φύσης αποτυπώνεται στο viral βίντεο όπου ιππόκαμπος γεννά.

This is how seahorses give birth!! pic.twitter.com/BrzwE9wblw April 3, 2024

Υπενθυμίζεται πως οι αρσενικοί ιππόκαμποι είναι αυτοί που γεννούν.

Μπορεί η φύση να είναι πολύ συγκεκριμένη με τα θηλυκά ζώα να γεννούν μικρά και τα αρσενικά να γονιμοποιούν, ωστόσο, ο κανόνας δεν ισχύει για το συγκεκριμένο είδος αφού τα αρσενικά γίνονται… μαμάδες.

Στη Μεσόγειο θάλασσα εντοπίζονται 3 από τα 46 είδη ιππόκαμπων. Ο Hippocampus guttulatus (ιππόκαμπος με μακρύ ρύγχος), ο Hippocampus hippocampus (ιππόκαμπος με κοντό ρύγχος) και ο Hippocampus fuscus (θαλάσσιο πόνι).

Οι ιππόκαμποι κυμαίνονται σε μέγεθος από 1,5 έως 35 εκατοστά.

Ονομάζονται έτσι λόγω της εμφάνισής τους σαν ιπποειδή, με λυγισμένο λαιμό και μακρύ κεφάλι με μύτη και χαρακτηριστικό κορμό και ουρά.

Παρόλο που είναι οστέινα ψάρια, δεν έχουν λέπια.

Πηγή: skai.gr

