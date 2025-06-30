Τη σοκαριστική στιγμή που ήρθε σε απόσταση αναπνοής με έναν γιγάντιο λευκό καρχαρία, ενώ έκανε κατάδυση στα ανοικτά των ακτών του Μπαλί, κατέγραψε ο δύτης Φαμπιάν Κλίφτον ( Fabian Clifton).

Η τρομακτική… συνάντηση έγινε στις 12 Μαρτίου 2025 αλλά το βίντεο είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

Moment diver comes face to face with giant great white shark https://t.co/uA6GqRHA6u pic.twitter.com/QKipWiO8LL — The Independent (@Independent) June 30, 2025

Τα πλάνα δείχνουν τον καρχαρία να γυρίζει αργά προς την κάμερα, «κοιτάζει» για λίγα ατέλειωτα δευτερόλεπτα τον δύτη και τελικά αποφασίσει να μην του επιτεθεί, γυρνώντας και κολυμπώντας ξανά και μακριά.

Reposted from @the.independent This is the shocking moment a scuba diver encountered a giant great white shark whilst diving off the coast of Bali.



Video footage taken by diver Fabian Clifton on 12 March 2025 shows the shark slowly turning to face the camera, where it lingers… pic.twitter.com/8IkX7Gjid1 — Jannette Vega Æ🇺🇸🇬🇧🇮🇱... (@SpecialJanni) June 30, 2025

Οι «συναντήσεις» με λευκούς καρχαρίες είναι εξαιρετικά σπάνιες στο Μπαλί. Η τελευταία παρατήρηση έγινε το 2019 στον κόλπο Crystal, στην άλλη πλευρά της Nusa Penida.

Ο Κλίντον, εκπαιδευτής καταδύσεων στο Scuba Junkie στη Nusa Penida, δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «μία στο εκατομμύριο... πλησιάζοντας τον μεγαλύτερο!».

Λευκοί καρχαρίες και στις ελληνικές θάλασσες

Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι και το είδος που ευθύνεται για τις περισσότερες καταγεγραμμένες επιθέσεις σε ανθρώπους.

Οι λευκοί καρχαρίες ζουν στα παράκτια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (στο βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στην Καλιφόρνια), τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία, την Ωκεανία, τη Χιλή, και τη Μεσόγειο[4].

Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού παρατηρείται στις περιοχές: Κέρκυρα, Κόρινθο, Ιόνιο πέλαγος, Αιγαίο πέλαγος (Θερμαϊκός Κόλπος, Θάσος, Καβάλα, Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη), μέχρι τα τουρκικά παράλια στο Βόσπορο.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες συνήθως εμφανίζονται σε βάθη τουλάχιστον 500 μέτρων.

Φθάνουν σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων και ζυγίζουν συνήθως μέχρι 2.240 κιλά.

Πηγή: skai.gr

