Η Ευρώπη «εκπέμπει SOS» για τον καύσωνα

Νέα κύματα ζέστης αναμένονται σε χώρες της Ευρώπης, ιδίως στην Ιταλία, όπου περίπου 20 μεγάλες πόλεις τέθηκαν σε συναγερμό αυτό το Σαββατοκύριακο και στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με «σοβαρούς» κινδύνους πυρκαγιών στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε, μεταξύ άλλων, τη Ρώμη και τη Βενετία σε «κόκκινο» συναγερμό εξαιτίας ενός επιπέδου ζέστης που είναι πιθανό να έχει «επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που είναι σε καλή κατάσταση κι όχι μόνο στους ευπαθείς πληθυσμούς». Το 2021, η Ιταλία είχε καταρρίψει το ρεκόρ θερμοκρασίας για την ηπειρωτική Ευρώπη, φθάνοντας στους 48,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Στη Γαλλία, τέσσερις περιφέρειες στην περιοχή της Μεσογείου (Μπους ντι Ρον, Γκαρ, Ερό και Ανατολικά Πυρηναία) τέθηκαν σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, με «επιβαρυντικό παράγοντα» τις επιφανειακές θερμοκρασίας της θάλασσας της Μεσογείου, που θα μπορούσαν να «επηρεάσουν τις ελάχιστες θερμοκρασίες, καθιστώντας πιο αποπνικτικές τις νύχτες».

Προβλέπονται θερμοκρασίες μεταξύ 35 και 38 βαθμών Κελσίου, τοπικά 39 βαθμοί Κελσίου, κυρίως στην ενδοχώρα.

Η ζέστη θα μπορούσα να επιδεινωθεί περαιτέρω και κυρίως να επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα, διευκρινίζει η Météo-France. Αύριο, οι θερμοκρασίες το πρωί θα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 26 βαθμών Κελσίου, κοντά στη Μεσόγειο, προτού φθάσουν τους 34 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, 14 διαμερίσματα κηρύχθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό.

Πρόκειται για ένα «πρώιμο επεισόδιο καύσωνα», του οποίου η διάρκεια και η σταδιακή επέκτασή του προς τα βόρεια επιβάλλουν μία «ιδιαίτερη επαγρύπνηση», υπογραμμίζει η Météo-France.

Εδώ και ημέρες, δημοτικές, περιφερειακές αρχές και πυροσβεστική εντείνουν τις συστάσεις και προειδοποιήσεις.

Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, η Μασσαλία ανακοίνωσε πως η είσοδος θα είναι δωρεάν στις δημοτικές πισίνες έως το τέλος των ακραίων φαινομένων.

Στην Προβηγκία, που είναι η πλέον εκτεθειμένη περιφέρεια στον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς στη μητροπολιτική Γαλλία, 14 δασικές περιοχές εκ των συνολικά 26 έκλεισαν, με «αυστηρή απαγόρευση» να εισέλθει κανείς σε αυτές.

Αυτό το κύμα ζέστης πλήττει επίσης τη νότια Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες θα υπερβούν τους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο Σάββατο.

Η Ισπανία προετοιμάζεται επίσης να ζήσει το πρώτο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσει αύριο και θα ωθήσει τον υδράργυρο έως τους 42 βαθμούς Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι χειρότερες ημέρες θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, όταν τα θερμόμετρα δείξουν άνω των 40 βαθμών Κελσίου στο νότιο, κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Aemet.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα πέσουν κάτω των 25 βαθμών Κελσίου στο νότιο τμήμα της Ισπανίας.

Στην Πορτογαλία, τα δύο τρίτα της χώρα θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό την Κυριακή, με 42 βαθμούς Κελσίου να προβλέπονται στη Λισαβόνα και μέγιστο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται επίσης αντιμέτωπα με το πρώτο κύμα ζέστης της χρονιάς.

Στη Σερβία, οι μέγιστες θερμοκρασίες χθες κυμάνθηκαν μεταξύ 36 και 39 βαθμών Κελσίου, σχεδόν 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.