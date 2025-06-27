Χιόνι έχει καλύψει την πιο ξηρή έρημο στον κόσμο, την Ατακάμα στη βόρεια Χιλή, όπως ανέφερε το παρατηρητήριο ALMA στο X.

«Χιονίζει στην έρημο Ατακάμα, την πιο ξηρή έρημο στον κόσμο», αναφέρει στη λεζάντα, ενώ έχει αναρτήσει και ένα σχετικό βίντεο.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha — ALMA Observatory📡 (@almaobs) June 26, 2025

Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε τέτοια χιονόπτωση σε αυτήν την περιοχή ήταν πριν από 10 χρόνια.

Η έρημος Ατακάμα βρίσκεται σε ένα ψηλό οροπέδιο. Το κλίμα της, με εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις,την καθιστά ιδανικό μέρος για διαστημικές παρατηρήσεις και κατασκευή αστεροσκοπείων.



Πηγή: skai.gr

